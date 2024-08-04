Кохан упустил шанс стать серебряным призером Олимпиады в Париже

Михаил Кохан в финале Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Украинский спортсмен Михаил Кохан успешно провел финал турнира по метанию молота на Олимпиаде в Париже. Тяжелоатлет поднялся на пьедестал.

Кохан до последней попы тки сохранял шансы на серебряную медаль, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Михаил Кохан стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в метании молота. Лучшим результатом украинца стал бросок на 79,39 метра. Чемпионом в этом дисциплине оказался Итэн Кецберг из Канады, "серебро" у Бенце Халаса из Венгрии.

Лучшая попытка Михаила Кохана. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Как выступил Кохан

Украинский легкоатлет продемонстрировал третий результат в финале турнира. Лучшей попыткой Кохана стал второй бросок, в котором Михаил добился результата 79.39 метра.

До самого конца финала украинец шел в тройке лучших спортсменов. Перед последней попыткой у него был шанс оказаться на втором месте в итоговой таблице, но в итоге у Кохана "бронза".

Итэн Кецберг показал результат 84.12 метра, а Бенце Халас сумел бросить молот на 79.97 метра.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.