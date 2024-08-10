Коляденко розгромно програла Мотокі у фіналі Олімпіади-2024

Коляденко провела фінальний бій на Олімпіаді — яку медаль виборола українка
10 серпня 2024 22:43
Ірина Коляденко на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Українка Ірина Коляденко виступила у фіналі турніру з вільної боротьби у вазі до 62 кг на Олімпіаді-2024. Спортсменка боролася за золоту медаль із Сакурою Мотокі з Японії.
Коляденко провела складний бій, повідомляє портал Новини.LIVE.
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На шляху до фіналу Олімпійських ігор Ірина Коляденко Українка перемогла Орхон Пуревдорж (8:7) із Монголії, Біляну Дудову (7:3) із Болгарії та Айсулуу Тинибекової (9:2) із Киргизстану. У фіналі суперницею українки стала Сакура Мотокі, яка впевнено змагалася на Олімпіаді-2024. Саме вона і стала чемпіонкою Ігор у Парижі завдяки впевненій перемозі над Іриною Коляденко.
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