Коляденко разгромно проиграла Мотоки в финале Олимпиады-2024

Коляденко провела финальную схватку на Олимпиаде — какую медаль завоевала украинка
Украинка Ирина Коляденко выступила в финале турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг на Олимпиаде-2024. Спортсменка боролась за золотую медаль с Сакурой Мотоки из Японии.
Коляденко провела сложный бой сообщает портал Новини.LIVE.
На пути к финалу Олимпийских игр Ирина Коляденко Украинка победила Орхон Пуревдорж (8:7) из Монголии, Биляну Дудову (7:3) из Болгарии и Айсулуу Тыныбековой (9:2) из Кыргызстана. В финале соперницей украинки стала Сакура Мотоки, которая очень уверенно соревновалась на Олимпиаде-2024. Именно она и стала чемпионкой Игр в Париже благодаря уверенной победе над Ириной Коляденко.
Как выступила украинка
С самого начала финальная схватка женского финала оказалась бескомпромиссной и жесткой. Коляденко и Мотоки долго пытались найти слабое место в обороне друг друга. Именно Ирина открыла счет в поединке, однако к перерыву японка вела в счете 4:1.
Во втором периоде была длинная техническая пауза. Мотоки лучше воспользовалась шансом восстановить силы. Как только схватка продолжилась, она обрушила на Коляденко шквал атак и добилась победы с крупным счетом 12:1.
У Ирины Коляденко есть "бронза" Токио и теперь уже "серебро" Парижа. Ждем прогресс на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
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