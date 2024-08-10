Коляденко разгромно проиграла Мотоки в финале Олимпиады-2024

Ирина Коляденко на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Украинка Ирина Коляденко выступила в финале турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг на Олимпиаде-2024. Спортсменка боролась за золотую медаль с Сакурой Мотоки из Японии.

Коляденко провела сложный бой сообщает портал Новини.LIVE.

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На пути к финалу Олимпийских игр Ирина Коляденко Украинка победила Орхон Пуревдорж (8:7) из Монголии, Биляну Дудову (7:3) из Болгарии и Айсулуу Тыныбековой (9:2) из Кыргызстана. В финале соперницей украинки стала Сакура Мотоки, которая очень уверенно соревновалась на Олимпиаде-2024. Именно она и стала чемпионкой Игр в Париже благодаря уверенной победе над Ириной Коляденко.

Коляденко в финале Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Как выступила украинка

С самого начала финальная схватка женского финала оказалась бескомпромиссной и жесткой. Коляденко и Мотоки долго пытались найти слабое место в обороне друг друга. Именно Ирина открыла счет в поединке, однако к перерыву японка вела в счете 4:1.

Во втором периоде была длинная техническая пауза. Мотоки лучше воспользовалась шансом восстановить силы. Как только схватка продолжилась, она обрушила на Коляденко шквал атак и добилась победы с крупным счетом 12:1.

У Ирины Коляденко есть "бронза" Токио и теперь уже "серебро" Парижа. Ждем прогресс на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

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