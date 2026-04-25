Головна Спорт Коляденко стала чотириразовою чемпіонкою Європи з вільної боротьби

Коляденко стала чотириразовою чемпіонкою Європи з вільної боротьби

Дата публікації: 25 квітня 2026 07:01
Коляденко здобула золото чемпіонату Європи-2026 з вільної боротьби
Ірина Коляденко з прапором України. Фото: Marko Prpic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Українська спортсменка Ірина Коляденко завоювала золоту медаль чемпіонату Європи-2026 з вільної боротьби. Турнір проходить у ваговій категорії до 65 кг. У фіналі українка впевнено перемогла "нейтральну" суперницю.

Перемога дозволила українці стати чотириразовою чемпіонкою Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

У вирішальному поєдинку Ірина Коляденко зустрілася з "нейтральною" спортсменкою Аліною Касабієвою. Українка виграла сутичку з рахунком 9:0. Суперниця є віцечемпіонкою світу. Поєдинок завершився з явною перевагою представниці України. 

Результати Коляденко на чемпіонатах Європи

За останні шість років українка п'ять разів піднімалася на п'єдестал чемпіонатів Європи. У її активі чотири золоті та дві бронзові нагороди. Вона залишається однією з найстабільніших спортсменок континенту у своїй ваговій категорії. Чергове "золото" підтвердило високий рівень і стабільність Ірини Коляденко.

Медаль 27-річної спортсменки стала п'ятою золотою для збірної України на Євро-2026. Усі перемоги української команди на турнірі здобуті в жіночій боротьбі. Загалом "синьо-жовті" завоювали вже десять нагород. В активі команди п'ять золотих, одна срібна та чотири бронзові медалі.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
