Коляденко розкрила всі проблеми, які були під час підготовки до Олімпіади

Українська борчиня Ірина Коляденко. Фото: instagram.com/irynakoliadenko

Олімпійські ігри в Парижі проходили з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Збірна України на цих змаганнях виборола 12 медалей, у тому числі три золотих.

Срібна призерка Олімпіади, борчиня Ірина Коляденко зізналася, що стикалася з труднощами під час підготовки до Ігор, повідомляє НОК України.

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Що розповіла Коляденко

Ірина Коляденко готувалась до Олімпіади в Україні. Тому "частиною" цієї підготовки стали постійні російські обстріли та вимкнення світла.

"Я перед Олімпійськими іграми зробила операцію на коліні. І мені постійно був потрібен лід. Я потренувалась, йду до холодильника, а там одна вода", — розповіла спортсменка.

За словами Коляденко, на час підготовки припав період, коли були тривалі відключення світла.

Вона також розповіла, що тренери зменшували тривалість тренувань, тому що була сильна спека.

"Тобто комфорту в підготовці звісно ніякого не було", — резюмувала Коляденко.

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