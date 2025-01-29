Коляденко раскрыла все проблемы, которые были во время подготовки к Олимпиаде

Украинская борчиха Ирина Коляденко. Фото: instagram.com/irynakoliadenko

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сборная Украины на этих соревнованиях завоевала 12 медалей, в том числе три золотых.

Серебряный призер Олимпиады, борчиха Ирина Коляденко призналась, что сталкивалась с трудностями во время подготовки к Играм, сообщает НОК Украины.

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Эти трудности были связаны сразу с несколькими факторами. В частности, с войной.

Что рассказала Коляденко

Ирина Коляденко готовилась к Олимпиаде в Украине. Поэтому "частью" этой подготовки стали постоянные российские обстрелы и отключение света.

"Я перед Олимпийскими играми сделала операцию на колене. И мне постоянно был нужен лед. Я потренировалась, иду к холодильнику, а там одна вода", — рассказала спортсменка.

По словам Коляденко, на время подготовки пришелся период, когда были длительные отключения света.

Она также рассказала, что тренеры уменьшали продолжительность тренировок, потому что была сильная жара.

"То есть комфорта в подготовке естественно никакого не было", — резюмировала Коляденко.

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