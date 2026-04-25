Коляденко стала четырехкратной чемпионкой Европы по вольной борьбе

Дата публикации 25 апреля 2026 07:01
Коляденко завоевала золото чемпионата Европы-2026 по вольной борьбе
Ирина Коляденко с флагом Украины. Фото: Marko Prpic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Украинская спортсменка Ирина Коляденко завоевала золотую медаль чемпионата Европы-2026 по вольной борьбе. Турнир проходит в весовой категории до 65 кг. В финале украинка уверенно победила "нейтральную" соперницу.

Победа позволила украинке стать четырехкратной чемпионкой Европы, сообщает портал Новини.LIVE

В решающем поединке Ирина Коляденко встретилась с "нейтральной" спортсменкой Алиной Касабиевой. Украинка выиграла схватку со счетом 9:0. Соперница является вице-чемпионкой мира. Поединок завершился с явным преимуществом представительницы Украины. 

Результаты Коляденко на чемпионатах Европы

За последние шесть лет украинка пять раз поднималась на пьедестал чемпионатов Европы. В ее активе четыре золотые и две бронзовые награды. Она остается одной из самых стабильных спортсменок континента в своей весовой категории. Очередное "золото" подтвердило высокий уровень и стабильность Ирины Коляденко.

Медаль 27-летней спортсменки стала пятой золотой для сборной Украины на Евро-2026. Все победы украинской команды на турнире добыты в женской борьбе. В общей сложности "сине-желтые" завоевали уже десять наград. В активе команды пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
