Коляденко у півфіналі Олімпіади з вільної боротьби боротиметься з Тінібековою

Ірина Коляденко бореться з Біляною Дудовою. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Українська спортсменка Ірина Коляденко розпочала виступ на Олімпіаді-2024 із двох перемог. Вона вийшла у півфінал турніру з вільної боротьби.

Коляденко проведе бій із принциповою суперницею, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 9 серпня, змагатися на Олімпійських іграх розпочала Ірина Коляденко. Українка виступає у вільній боротьбі у категорії до 62 кг.

Ірина Коляденко перемогла суперницю із Монголії. Фото: Reuters/Arlette Rhusimane Bashizi

Як Коляденко виступає на Олімпіаді-2024

У 1/8 фіналу українська спортсменка у завзятій боротьбі перемогла Орхон Пуревдорж із Монголії з рахунком 8:7. У чвертьфіналі володарці "бронзи" Олімпіади в Токіо теж непросто було боротися. Біляна Дудова з Болгарії відчайдушно чинила опір, але Ірина Коляденко наприкінці бою провела декілька успішних прийомів і перемогла з рахунком 7:3.

У півфіналі українка з Ірпеня, яка на початку повномасштабного вторгнення не встигла виїхати з міста та провела декілька тижнів у підвалі свого будинку, протистоятиме Айсулуу Тинібековій з Киргизстану, з якою вже зустрічалася на Іграх у Токіо.

Бій пройде 9 серпня о 19:55.

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