Коляденко в полуфинале Олимпиады по вольной борьбе будет бороться с Тинибековой

Коляденко вышла в полуфинал Олимпиады-2024 — кто стал соперницей украинки
Украинская спортсменка Ирина Коляденко начала выступление на Олимпиаде-2024 с двух побед. Она вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе.
Коляденко проведет схватку с принципиальной соперницей, сообщает портал Новини.LIVE.
В пятницу, 9 августа, бороться за медаль на Олимпийских играх начала Ирина Коляденко. Украинка выступает в вольной борьбе в категории до 62 кг.
Как Коляденко выступает на Олимпиаде-2024
В 1/8 финала украинская спортсменка в упорной борьбе победила Орхон Пуревдорж из Монголии со счетом 8:7. В четвертьфинале обладательнице "бронзы" Олимпиады в Токио тоже было непросто бороться. Биляна Дудова из Болгарии отчаянно сопротивлялась, но Ирина Коляденко в конце схватки провела несколько успешных приемов и победила со счетом 7:3.
В полуфинале украинка из Ирпеня, которая в начале полномасштабного вторжения не успела выехать из города и провела несколько недель в подвале своего дома, будет противостоять Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана, с которой уже встречалась на Играх в Токио.
Схватка пройдет 9 августа в 19:55.
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