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Коляденко вышла в полуфинал Олимпиады-2024 — кто стал соперницей украинки

9 августа 2024 14:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Коляденко в полуфинале Олимпиады по вольной борьбе будет бороться с Тинибековой
Ирина Коляденко борется с Биляной Дудовой. Фото: Reuters/Arlette Bashizi
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинская спортсменка Ирина Коляденко начала выступление на Олимпиаде-2024 с двух побед. Она вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе.

Коляденко проведет схватку с принципиальной соперницей, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 9 августа, бороться за медаль на Олимпийских играх начала Ирина Коляденко. Украинка выступает в вольной борьбе в категории до 62 кг. 

Ирина Коляденко
Ирина Коляденко победила соперницу из Монголии. Фото: Reuters/Arlette Rhusimane Bashizi

Как Коляденко выступает на Олимпиаде-2024 

В 1/8 финала украинская спортсменка в упорной борьбе победила Орхон Пуревдорж из Монголии со счетом 8:7. В четвертьфинале обладательнице "бронзы" Олимпиады в Токио тоже было непросто бороться. Биляна Дудова из Болгарии отчаянно сопротивлялась, но Ирина Коляденко в конце схватки провела несколько успешных приемов и победила со счетом 7:3. 

В полуфинале украинка из Ирпеня, которая в начале полномасштабного вторжения не успела выехать из города и провела несколько недель в подвале своего дома, будет противостоять Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана, с которой уже встречалась на Играх в Токио.

Схватка пройдет 9 августа в 19:55. 

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спорт Олимпийские игры Ирина Коляденко Олимпиада-2024 вольная борьба

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