Коляденко в полуфинале Олимпиады по вольной борьбе будет бороться с Тинибековой

Ирина Коляденко борется с Биляной Дудовой. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Украинская спортсменка Ирина Коляденко начала выступление на Олимпиаде-2024 с двух побед. Она вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе.

Коляденко проведет схватку с принципиальной соперницей, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В пятницу, 9 августа, бороться за медаль на Олимпийских играх начала Ирина Коляденко. Украинка выступает в вольной борьбе в категории до 62 кг.

Ирина Коляденко победила соперницу из Монголии. Фото: Reuters/Arlette Rhusimane Bashizi

Как Коляденко выступает на Олимпиаде-2024

В 1/8 финала украинская спортсменка в упорной борьбе победила Орхон Пуревдорж из Монголии со счетом 8:7. В четвертьфинале обладательнице "бронзы" Олимпиады в Токио тоже было непросто бороться. Биляна Дудова из Болгарии отчаянно сопротивлялась, но Ирина Коляденко в конце схватки провела несколько успешных приемов и победила со счетом 7:3.

В полуфинале украинка из Ирпеня, которая в начале полномасштабного вторжения не успела выехать из города и провела несколько недель в подвале своего дома, будет противостоять Айсулуу Тинибековой из Кыргызстана, с которой уже встречалась на Играх в Токио.

Схватка пройдет 9 августа в 19:55.

Напомним, Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

Олимпийский чемпион Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.

Сборная США по баскетболу вырвала победу у Сербии, Леброн повторил уникальный рекорд.