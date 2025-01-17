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Колишня дружина Пятова здивувала тілом після розлучення — фото

17 січня 2025 07:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Юлія Пятова після розлучення — трансформація та тренування заради апетитної фігури
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишня дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" і легенди збірної України Андрія Пятова почала набирати форму після 19 років шлюбу. При цьому, дівчина лише в січні отримала офіційне розлучення.

У Instagram Юлія Пятова показала, як важко тренується заради гарних форм.

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Відзначимо, що Пятова за роки шлюбу з футболістом зібрала в Instagram аудиторію з 20,9 тисяч фоловерів.

Юлія Пятова
Юлія та Андрій Пятови. Фото: instagram.com/piatova

Пятова у відмінній формі

У січні дані про розлучення Пятових внесли до державного судового реєстру, і Юлія відсвяткувала це на гірськолижному курорті. Там уже було видно, що дівчина привела себе у відмінну фізичну форму.

Юлія Пятова
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova

У нових публікаціях у сторіс Юлія показала свою відмінну розтяжку. На відео видно, що Пятова зробила собі таке тіло, що хоч завтра можна одружитися.

Юлія Пятова
Юлія Пятова. Фото: скриншот

Також за зовнішнім виглядом Юлії не скажеш, що вона мама чотирьох дітей. Перша дитина Дар'я народилася 2006-го, а останній Лев у 2019-му. Як бачимо, Пятова в спортзалі дуже багато працювала над собою.

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