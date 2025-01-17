Юлія Пятова після розлучення — трансформація та тренування заради апетитної фігури

Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova

Колишня дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" і легенди збірної України Андрія Пятова почала набирати форму після 19 років шлюбу. При цьому, дівчина лише в січні отримала офіційне розлучення.

У Instagram Юлія Пятова показала, як важко тренується заради гарних форм.

Читайте також:

Відзначимо, що Пятова за роки шлюбу з футболістом зібрала в Instagram аудиторію з 20,9 тисяч фоловерів.

Юлія та Андрій Пятови. Фото: instagram.com/piatova

Пятова у відмінній формі

У січні дані про розлучення Пятових внесли до державного судового реєстру, і Юлія відсвяткувала це на гірськолижному курорті. Там уже було видно, що дівчина привела себе у відмінну фізичну форму.

Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova

У нових публікаціях у сторіс Юлія показала свою відмінну розтяжку. На відео видно, що Пятова зробила собі таке тіло, що хоч завтра можна одружитися.

Юлія Пятова. Фото: скриншот

Також за зовнішнім виглядом Юлії не скажеш, що вона мама чотирьох дітей. Перша дитина Дар'я народилася 2006-го, а останній Лев у 2019-му. Як бачимо, Пятова в спортзалі дуже багато працювала над собою.

Нагадаємо, "Динамо" розпрощалося з одним зі своїх найбільш досвідчених футболістів.

Футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко може переїхати до Туреччини.

Захисник збірної України з футболу вбачає змову в допінговій справі Михайла Мудрика.

Два топових клуби претендують на голкіпера збірної України Анатолія Трубіна.