Юлія Пятова після розлучення — трансформація та тренування заради апетитної фігури

Колишня дружина Пятова здивувала тілом після розлучення — фото
Колишня дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" і легенди збірної України Андрія Пятова почала набирати форму після 19 років шлюбу. При цьому, дівчина лише в січні отримала офіційне розлучення.
У Instagram Юлія Пятова показала, як важко тренується заради гарних форм.
Відзначимо, що Пятова за роки шлюбу з футболістом зібрала в Instagram аудиторію з 20,9 тисяч фоловерів.
Пятова у відмінній формі
У січні дані про розлучення Пятових внесли до державного судового реєстру, і Юлія відсвяткувала це на гірськолижному курорті. Там уже було видно, що дівчина привела себе у відмінну фізичну форму.
У нових публікаціях у сторіс Юлія показала свою відмінну розтяжку. На відео видно, що Пятова зробила собі таке тіло, що хоч завтра можна одружитися.
Також за зовнішнім виглядом Юлії не скажеш, що вона мама чотирьох дітей. Перша дитина Дар'я народилася 2006-го, а останній Лев у 2019-му. Як бачимо, Пятова в спортзалі дуже багато працювала над собою.
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