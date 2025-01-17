Юлия Пятова после развода — трансформация и тренировки ради аппетитной фигуры

Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova

Бывшая жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" и легенды сборной Украины Андрея Пятова начала набирать форму после 19 лет брака. При этом, девушка лишь в январе получила официальный развод.

В Instagram Юлия Пятова показала, как тяжело тренируется ради красивых форм.

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Отметим, что Пятова за годы замужества на известном футболисте собрала в Instagram аудиторию из 20,9 тысяч фолловеров.

Юлия и Андрей Пятовы. Фото: instagram.com/piatova

Пятова в отличной форме

В январе данные о разводе Пятовых внесли в государственный судебный реестр, и Юлия отпраздновала этом на горнолыжном курорте. Там уже было видно, что девушка привела себя в отличную физическую форму.

Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova

В новых публикациях в сторис Юлия показала свою отличную растяжку. На видео видно, что Пятова сделала себе такое тело, то хоть завтра можно жениться.

Юлия Пятова. Фото: скриншот

Также по внешнему виду Юлии не скажешь, что она мама четверых детей. Первый ребенок Дарья родилась в 2006-м, а последний Лев в 2019-м. Как видим, Пятова в спортзале очень много работала над собой.

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