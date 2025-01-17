Юлия Пятова после развода — трансформация и тренировки ради аппетитной фигуры

Бывшая жена Пятова удивила своим телом после развода — фото
Бывшая жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" и легенды сборной Украины Андрея Пятова начала набирать форму после 19 лет брака. При этом, девушка лишь в январе получила официальный развод.
В Instagram Юлия Пятова показала, как тяжело тренируется ради красивых форм.
Отметим, что Пятова за годы замужества на известном футболисте собрала в Instagram аудиторию из 20,9 тысяч фолловеров.
Пятова в отличной форме
В январе данные о разводе Пятовых внесли в государственный судебный реестр, и Юлия отпраздновала этом на горнолыжном курорте. Там уже было видно, что девушка привела себя в отличную физическую форму.
В новых публикациях в сторис Юлия показала свою отличную растяжку. На видео видно, что Пятова сделала себе такое тело, то хоть завтра можно жениться.
Также по внешнему виду Юлии не скажешь, что она мама четверых детей. Первый ребенок Дарья родилась в 2006-м, а последний Лев в 2019-м. Как видим, Пятова в спортзале очень много работала над собой.
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