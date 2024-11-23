Браун Ідейє програв суд: борги за аліменти перевищили 344 тисячі доларів

Браун Ідейє. Фото: ZUMAPRESS.com

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної Нігерії Браун Ідейє програв суд матері своїх українських дітей. Переможниця процесу Яна Волощенко подавала позов щодо стягнення аліментів.

Деталі справи Волощенко розповіла в коментарі Sport-express.ua.

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Зазначимо, що Ідейє не визнає, що Волощенко народила від нього. При цьому, коли гравець мешкав у Києві, то у нього не було з цим проблем.

Рішення суду щодо аліментів. Фото: sport-express.ua

У Ідейє будуть проблеми з колишньою дівчиною

Ідеє під час кар’єри в Україні в 2011-2014 роки зустрічався з Волощенко. У результаті їх стосунків у пари в 2012 році народився син Віктор Жоель, а в 2014 році донька Мішель.

Згідно з рішенням суду, Ідейє повинен виплатити Волощенко аліментів на 172 107 доларів США.

Також суд визнав пеню за затримки з виплат аліментів у період з 11 січня 2020 року по 5 липня 2023 року у розміні 172 107 тисяч доларів. При цьому нігерійцю доведеться заплатити понад 13 тисяч грн судового збору.

За словами Волощенко, наразі виграна сума складає 344 214 доларів, але влітку буде ще один суд, де сума заборгованості нігерійця може зрости та складе вже понад півмільйона доларів.

Жінка зізналася, що планувала все вирішити мирним шляхом, але футболіст категорично відмовився від цього. Тому вона звернулася у суд і планує покарати гравця. З отриманим рішенням суду Волощенко звернеться в Федерацію футболу Нігерії та Інтерпол.

Яна Волощенко з дітьми від Брауна Ідейє. Фото: dynamo.kiev.ua

Також Волощенко розповіла, що у Ідейє по Європі є інші жінки, які народили від нього й тепер не отримують аліменти. Одна з них проживає в Швейцарії й теж буду подавати позов до суду.

"Франческа також подала до суду. Відсидітись в Нігерії не вийде! Ця історія вже набуває міжнародного масштабу. Я була в шоці, коли після розставання з Брауном мені почали писати дівчата з інших країн і казати: "О, в мене також є дитина від Ідейє". Уявляєте цей треш?", — сказала Волощенко.

Зазначимо, що у Ідейє в Нігерії є офіційна дружина, з якою у них в шлюбі також є діти.

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