Браун Идейе проиграл суд: долги за алименты превысили 344 тысяч долларов

Браун Идейе. Фото: ZUMAPRESS.com

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Нигерии Браун Идейе проиграл суд матери своих украинских детей. Победительница процесса Яна Волощенко подавала иск о взыскании алиментов.

Детали дела Волощенко рассказала в комментарии Sport-express.ua.

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Идейе не признает, что Волощенко родила от него. При этом когда игрок жил в Киеве, то у него не было с этим проблем.

Решение суда по алиментам. Фото: sport-express.ua

У Идейе будут проблемы с бывшей девушкой

Идейе во время карьеры в Украине в 2011-2014 годах встречался с Волощенко. В результате их отношений у пары в 2012 году родился сын Виктор Жоэль, а в 2014 году — дочь Мишель.

Согласно решению суда, Идейе должен выплатить Волощенко алиментов на 172 107 долларов США.

Также суд признал пеню за задержки по выплатам алиментов в период с 11 января 2020 по 5 июля 2023 в размере 172 107 тысяч долларов. При этом нигерийцу придется заплатить более 13 тысяч гривен судебного сбора.

По словам Волощенко, выигранная сумма составляет 344 214 долларов, но летом будет еще один суд, где сумма задолженности нигерийца может возрасти и составит уже более полумиллиона долларов.

Женщина призналась, что планировала все решить мирным путем, но футболист отказался от этого. Потому она обратилась в суд и планирует наказать игрока. С полученным решением суда Волощенко обратится в Федерацию футбола Нигерии и Интерпол.

Яна Волощенко с детьми от Брауна Идейе. Фото: dynamo.kiev.ua

Также Волощенко рассказала, что у Идейе по Европе есть другие женщины, которые родили от него и теперь не получают алименты. Одна из них проживает в Швейцарии и тоже буду подавать в суд.

"Франческа также подала в суд. Отсидеться в Нигерии не получится! Эта история уже приобретает международный масштаб. Я была в шоке, когда после расставания с Брауном мне начали писать девушки из других стран и говорить: "О, у меня тоже есть ребенок от Идейе". Представляете этот трэш?" — сказала Волощенко.

Отметим, что у Идейе в Нигерии есть официальная жена, с которой у них в браке тоже есть дети.

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