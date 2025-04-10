Колишній гравець Динамо Артем Яшкін очолив клуб IGNIS у медіалізі України

Артем Мілевський. Фото: IGNIS

У медіалізі українського футболу клуб IGNIS отримав нового головного тренера. Команду очолить колишній гравець київського "Динамо".

Про призначення нового головного тренера повідомила пресслужба клубу.

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За інформацією джерела, новим головним тренером клубу IGNIS став колишній футболіст "Динамо" Київ Артем Яшкін.

За часів кар'єри гравця 49-річний Яшкін виступав у півзахисті. Із 2014 до 2022-го року фахівець працював тренером в академії "Динамо" Київ.

У 2022-му році він перейшов до академії львівського "Руху". Потім був переведений до Віталія Пономарьова в першу команду.

IGNIS є однією з найкращих медіафутбольних команд в Україні. У клубі виступають колишні гравці "Динамо" Київ Артем Мілевський та Олександр Алієв.

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