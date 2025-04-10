Бывший игрок Динамо Артем Яшкин возглавил клуб IGNIS в медиалиге Украины

Артем Милевский. Фото: IGNIS

В медиалиге украинского футбола клуб IGNIS получил нового главного тренера. Команду возглавит бывший игрок киевского "Динамо".

О назначении нового главного тренера сообщила пресс-служба клуба.

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По информации источника, новым главным тренером клуба IGNIS стал бывший футболист "Динамо" Киев Артем Яшкин.

В бытность карьеры игрока 49-летний Яшкин выступал в полузащите. С 2014 по 2022-й года специалист работал тренером в академии "Динамо" Киев.

В 2022-м году он перешел в академию львовского "Руха". Затем был переведен к Виталию Пономареву в первую команду.

IGNIS является одной из лучших медиафутбольных команд в Украине. В клубе выступают бывшие игроки "Динамо" Киев Артем Милевский и Александр Алиев.

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