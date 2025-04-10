Бывший игрок Динамо Артем Яшкин возглавил клуб IGNIS в медиалиге Украины

Бывшая звезда Динамо будет тренировать Милевского и Алиева
В медиалиге украинского футбола клуб IGNIS получил нового главного тренера. Команду возглавит бывший игрок киевского "Динамо".
О назначении нового главного тренера сообщила пресс-служба клуба.
Новый тренер в медиалиге
По информации источника, новым главным тренером клуба IGNIS стал бывший футболист "Динамо" Киев Артем Яшкин.
В бытность карьеры игрока 49-летний Яшкин выступал в полузащите. С 2014 по 2022-й года специалист работал тренером в академии "Динамо" Киев.
В 2022-м году он перешел в академию львовского "Руха". Затем был переведен к Виталию Пономареву в первую команду.
IGNIS является одной из лучших медиафутбольных команд в Украине. В клубе выступают бывшие игроки "Динамо" Киев Артем Милевский и Александр Алиев.
Напомним, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти имеет проблемы после поражения от "Арсенала" в Лиге чемпионов.
Испанская "Барселона" потеряла место лидера в рейтинге претендентов на титул.
Тренер сборной Украины рассказал, есть ли коррупция в команде.
Олимпийская чемпионка показала результат российской бомбардировки ее родного поселка.
Читайте Новини.LIVE!