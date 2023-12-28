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Колишня зірка УПЛ готова повернутись з Англії в Україну

28 грудня 2023 23:25
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Агабекян Карен
редактор
Колишня зірка УПЛ готова повернутись з Англії в Україну
Аллах'яр Сайядманеш. Фото: "Халл Сіті"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" невдовзі може повернути в Україну одну з колишніх зірок Української прем'єр-ліги. Метою клубу став футболіст англійського клубу.

Про це в ефірі свого YouTube каналу повідомив журналіст Віктор Вацко.

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За інформацією джерела, "Полісся" насправді зацікавлене у підписанні іранського форварда англійського "Халл Сіті" Аллах'яра Сайядманеша.

За словами Вацка, 22-річний футболіст зацікавлений у поверненні до України, попри воєнні дії у країні.

Наразі йдеться про оренду гравця.

Сайядманеш у 2020-2021 роках грав у "Зорі", де забив 15 голів у 50 матчах. В українському клубі Аллах'яр виступав на правах оренди зі стамбульського "Фенербахче".

На цю мить у Саядманеша контракт з "Халл Сіті", що діє, до 2026 року. Цього сезону центрфорвард, якого змушують грати на позиції вінгера, ніяк не може стати гравцем ротації. У іранця за сезон лише 21 хвилина у трьох матчах Чемпіоншипу.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

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Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

Житомирське "Полісся" змінить емблему.

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