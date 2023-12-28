Бывшая звезда УПЛ готова вернуться из Англии в Украину

Аллахьяр Сайядманеш. Фото: "Халл Сити"

Житомирское "Полесье" вскоре может вернуть в Украину одну из бывших звезд Украинской премьер-лиги. Целью клуба стал футболист английского клуба.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Виктор Вацко.

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По информации источника, "Полесье" на самом деле заинтересовано в подписании иранского форварда английского "Халл Сити" Аллахьяра Сайядманеша.

По словам Вацко, 22-летний футболист заинтересован в возвращении в Украину, несмотря на военные действия в стране.

На текущий момент идет речь об аренде игрока.

Сайядманеш в 2020-2021 гг. играл в "Заре", где забил 15 голов в 50 матчах. В украинском клубе Аллахьяр играл на правах аренды из стамбульского "Фенербахче".

На текущий момент у Саядманеша действующий контракт с "Халл Сити" до 2026 года. В текущем сезоне центрфорвард, которого вынуждают играть на позиции вингера, никак не может стать игроком ротации. У иранца за сезон всего 21 минута в трех матчах Чемпионшипа.

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