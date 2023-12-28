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Бывшая звезда УПЛ готова вернуться из Англии в Украину

28 декабря 2023 23:25
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Агабекян Карен
редактор
Бывшая звезда УПЛ готова вернуться из Англии в Украину
Аллахьяр Сайядманеш. Фото: "Халл Сити"
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Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" вскоре может вернуть в Украину одну из бывших звезд Украинской премьер-лиги. Целью клуба стал футболист английского клуба.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Виктор Вацко.

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По информации источника, "Полесье" на самом деле заинтересовано в подписании иранского форварда английского "Халл Сити" Аллахьяра Сайядманеша.

По словам Вацко, 22-летний футболист заинтересован в возвращении в Украину, несмотря на военные действия в стране.

На текущий момент идет речь об аренде игрока.

Сайядманеш в 2020-2021 гг. играл в "Заре", где забил 15 голов в 50 матчах. В украинском клубе Аллахьяр играл на правах аренды из стамбульского "Фенербахче".

На текущий момент у Саядманеша действующий контракт с "Халл Сити" до 2026 года. В текущем сезоне центрфорвард, которого вынуждают играть на позиции вингера, никак не может стать игроком ротации. У иранца за сезон всего 21 минута в трех матчах Чемпионшипа.

Напомним, бывший главный тренер Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Житомирское "Полесье" сменит эмблему.

 

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