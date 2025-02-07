Відомий український футболіст близький до переходу в Серію А

Український футболіст Віктор Коваленко та колишній тренер збірної України Руслан Ротань. Фото: instagram.com/vitykovalenko

Один із відомих українських футболістів недовго залишався без контракту. Ним цікавиться клуб, де він вже виступав.

Колишній гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко може повернутися до італійського "Емполі", повідомляє у мережі X журналіст Play Spor Ертан Сузгюн.

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За його даними, українець вже отримав офіційну пропозицію. При цьому, "Емполі" — не єдиний клуб, який ним цікавиться.

Коваленко в Серії А

Український півзахисник Віктор Коваленко вже грав за "Емполі", це було минулого сезону.

Тоді він вийшов на поле у 17 поєдинках, у яких забив один м'яч та зробив одну гольову передачу.

Коваленко виступав за "Емполі" на правах оренди, його контракт належав "Аталанті". З бергамасками українець розірвав контракт минулого літа.

"Емполі" зараз знаходиться на 16 позиції у турнірній таблиці Серії А, маючи лише одне очко відриву від зони вильоту.

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