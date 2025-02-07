Известный украинский футболист близок к переходу в Серию А

Украинский футболист Виктор Коваленко и бывший тренер сборной Украины Руслан Ротань. Фото: instagram.com/vitykovalenko

Один из известных украинских футболистов недолго оставался без контракта. Им интересуется клуб, где он уже выступал.

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может вернуться в итальянский "Эмполи", сообщает в сети X журналист Play Spor Эртан Сузгюн.

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По его данным, украинец уже получил официальное предложение. При этом "Эмполи" — не единственный клуб, который им интересуется.

Коваленко в Серии А

Украинский полузащитник Виктор Коваленко уже играл за "Эмполи", это было в прошлом сезоне.

Тогда он вышел на поле в 17 поединках, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Коваленко выступал за "Эмполи" на правах аренды, его контракт принадлежал "Аталанте". С бергамасками украинец разорвал контракт прошлым летом.

"Эмполи" сейчас находится на 16 позиции в турнирной таблице Серии А, имея лишь одно очко отрыва от зоны вылета.

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