Саленко порадив Динамо не сподіватися пройти РБ Зальцбург у ЛЧ

Андрій Ярмоленко працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився думкою про шанси української команди обіграти австрійський "РБ Зальцбург" у четвертому раунді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського поступилися у першому поєдинку з рахунком 0:2.

Саленко радить "біло-синім" зосередитися на Лізі Європи, повідомляє Footboom.

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У вівторок, 27 серпня, "Динамо" зіграє матч у відповідь з "РБ Зальцбург" на виїзді в Австрії. Колишній форвард "біло-синіх" Олег Саленко мріє про перемогу української команди, але розуміє, що має мало шансів вийти в основну стадію Ліги чемпіонів.

Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Порада від Саленка для "Динамо"

Експерт нагадаємо, що команда Олександра Шовковського має не пропустити у свої ворота, продемонструвати більш швидкісний футбол та покращити реалізацію моментів. Враховуючи результат першого матчу та загальний рівень суперника, "Динамо" буде складно пройти далі у Лізі чемпіонів.

Проте навіть у разі поразки київська команда зіграє у Лізі Європи. Саленко вважає, що "біло-синім" вдасться гідно проявити себе в цьому турнірі, де у них більше шансів пройти якнайдалі.

"Вилітати після групового етапу Ліги чемпіонів, посівши четверте місце у квартеті — не найкращий варіант. В Австрії потрібно грати на перемогу, проте не засмучуватися, якщо доведеться продовжити сезон у Лізі Європи, де, вважаю, все для "Динамо" буде інакше, де можна і турнірних балів більше набрати, і кожному себе показати", — пояснив Саленко.

Нагадаємо, Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

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