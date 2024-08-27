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Бывший форвард Динамо посоветовал команде сосредоточиться на Лиге Европы

27 августа 2024 15:49
Валерий Ковалевич - Редактор
Саленко посоветовал Динамо не надеяться пройти РБ Зальцбург в ЛЧ
Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился мнением о шансах украинской команды обыграть австрийский "РБ Зальцбург" в четвертом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского уступили в первом поединке со счетом 0:2. 

Саленко советует "бело-синим" сосредоточиться на Лиге Европы, сообщает Footboom

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Во вторник, 27 августа, "Динамо" сыграет ответный матч с "РБ Зальцбург" на выезде в Австрии. Бывший форвард "бело-синих" Олег Саленко мечтает о победе украинской команды, но понимает, что у нее мало шансов выйти в основную стадию Лиги чемпионов. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Совет от Саленко для "Динамо" 

Эксперт напомним, что команда Александра Шовковского должна не пропустить в свои ворота, продемонстрировать более скоростной футбол и улучшить реализацию моментов. Учитывая результат первого матча и общий уровень соперника, "Динамо" будет сложно пройти дальше в Лиге чемпионов. 

Однако даже в случае поражения киевская команда сыграет в Лиге Европы. Саленко считает, что "бело-синим" удастся достойно проявить себя в этом турнире, где у них больше шансов пройти как можно дальше. 

"Вылетать после группового этапа Лиги чемпионов, заняв четвертое место в квартете — не самый лучший вариант. В Австрии нужно играть на победу, однако, не огорчаться, если придется продолжить сезон в Лиге Европы, где, считаю, все для "Динамо" будет по-другому, где можно и турнирных баллов больше набрать, и каждому себя показать", — объяснил Саленко.

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину. 

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Андрей Ярмоленко РБ Зальцбург

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