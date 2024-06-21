Бойко стане четвертим українським гравцем у казахському Ордабасі

Денис Бойко у "Поліссі". Фото: instagram.com/king_kong_71/

У чемпіонаті Казахстану може з'явитись ще один відомий український футболіст. Денис Бойко готується спробувати сили у новій для себе лізі.

Бойко приєднається до однієї із команд Казахстану на правах вільного агента, повідомляє Sport.ua.

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Колишній голкіпер збірної України та київського "Динамо" Денис Бойко не має наміру закінчувати кар'єру. Минулого сезону 36-річний футболіст захищав кольори житомирського "Полісся", проте клуб не продовжив контракт із ветераном.

Денис Бойко на тренуванні. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Де продовжить кар'єру Бойко

У послугах досвідченого футболіста зацікавлений "Ордабаси". Влітку цей клуб візьме участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тренерський штаб збирається посилити воротарську лінію, аби успішно виступити у турнірі.

Денис Бойко стане не першим українцем у "Ордабаси". У цій команді вже виступають захисник Ігор Пластун, півзахисник Євген Макаренко та форвард Артем Бесєдін.

У Бойка досить високі вимоги щодо зарплати. Голкіпер хоче заробляти щонайменше 150 тисяч євро на рік. Саме через розбіжності щодо зарплати він не продовжив контракт із "Поліссям".

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