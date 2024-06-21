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Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в Казахстане

21 июня 2024 15:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бойко станет четвертым украинским игроком в казахском Ордабасы
Денис Бойко в "Полесье". Фото: instagram.com/king_kong_71/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В чемпионате Казахстана может появиться еще один известный украинский футболист. Денис Бойко готовится попробовать силы в новой для себя лиге. 

Бойко присоединится к одной из команд Казахстана на правах свободного агента, сообщает Sport.ua.

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Бывший голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Бойко не собирается заканчивать карьеру. В прошлом сезоне 36-летний футболист зачищал цвета житомирского "Полесья", однако клуб не продлил контракт с ветераном. 

Денис Бойко
Денис Бойко на тренировке. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Где продолжит карьеру Бойко 

В услугах опытного футболиста заинтересован "Ордабасы". Летом этот клуб примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тренерский штаб собирается усилить вратарскую линию, чтобы успешно выступить в турнире. 

Денис Бойко станет не первым украинцем в "Ордабасы". В этой команде уже выступают защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и форвард Артем Беседин. 

У Бойко достаточно высокие требования по зарплате. Голкипер хочет зарабатывать не менее 150 тысяч евро в год. Именно из-за разногласий по зарплате он не продолжил контракт с "Полесьем". 

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