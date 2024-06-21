Бойко станет четвертым украинским игроком в казахском Ордабасы

Денис Бойко в "Полесье". Фото: instagram.com/king_kong_71/

В чемпионате Казахстана может появиться еще один известный украинский футболист. Денис Бойко готовится попробовать силы в новой для себя лиге.

Бойко присоединится к одной из команд Казахстана на правах свободного агента, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Бывший голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Бойко не собирается заканчивать карьеру. В прошлом сезоне 36-летний футболист зачищал цвета житомирского "Полесья", однако клуб не продлил контракт с ветераном.

Денис Бойко на тренировке. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Где продолжит карьеру Бойко

В услугах опытного футболиста заинтересован "Ордабасы". Летом этот клуб примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тренерский штаб собирается усилить вратарскую линию, чтобы успешно выступить в турнире.

Денис Бойко станет не первым украинцем в "Ордабасы". В этой команде уже выступают защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и форвард Артем Беседин.

У Бойко достаточно высокие требования по зарплате. Голкипер хочет зарабатывать не менее 150 тысяч евро в год. Именно из-за разногласий по зарплате он не продолжил контракт с "Полесьем".

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024.

Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды.