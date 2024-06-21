Бойко станет четвертым украинским игроком в казахском Ордабасы

Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в Казахстане
В чемпионате Казахстана может появиться еще один известный украинский футболист. Денис Бойко готовится попробовать силы в новой для себя лиге.
Бойко присоединится к одной из команд Казахстана на правах свободного агента, сообщает Sport.ua.
Бывший голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Бойко не собирается заканчивать карьеру. В прошлом сезоне 36-летний футболист зачищал цвета житомирского "Полесья", однако клуб не продлил контракт с ветераном.
Где продолжит карьеру Бойко
В услугах опытного футболиста заинтересован "Ордабасы". Летом этот клуб примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тренерский штаб собирается усилить вратарскую линию, чтобы успешно выступить в турнире.
Денис Бойко станет не первым украинцем в "Ордабасы". В этой команде уже выступают защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и форвард Артем Беседин.
У Бойко достаточно высокие требования по зарплате. Голкипер хочет зарабатывать не менее 150 тысяч евро в год. Именно из-за разногласий по зарплате он не продолжил контракт с "Полесьем".
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