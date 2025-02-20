Відомий ексфутболіст Динамо несподівано знайшов новий клуб

Бразилець Сідклей у 2024 році. Фото: instagram.com/sisidy/

Відомий бразильський футболіст Сідклей підписав контракт із новим клубом. Ексхавбек київського "Динамо" виступатиме в третьому за силою дивізіоні своєї країни.

Сідклей продовжує виступи попри чутки про дострокове завершення кар'єри, повідомляє О Globo.

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Досвідчений бразилець Сідклей виступатиме в Серії С. Півзахисник підписав контракт із клубом "Ботафого Параїба", однак фінансові деталі угоди з 31-річним півзахисником не відомі. До цього хавбек захищав кольори "Амазонас", який представляв Серію В.

Сідклей та тренер Мірча Луческу. Фото: instagram.com/sisidy/

Що відомо про Сідклея

Бразильський футболіст перейшов у "Динамо" з "Атлетіко Паранаенсе" 2018 року за 5 млн євро. Він так і не зумів виправдати надій і програвав конкуренцію за місце в основному складі української команди за різних тренерів.

Сідклей святкує перемогу з "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/

"Динамо" кілька разів віддавало хавбека в оренду. Він виступав за грецький ПАОК, бразильську "Куябу" і болгарський ЦСКА. Контракт Сідклея з київським клубом завершився влітку 2023 року, після чого він безоплатно пішов у клуб "Ламія" з Греції.

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