Гравець Динамо за короткий час може стати лідером відомої команди

Навін Малиш у складі "Динамо". Фото: instagram.com/navin.malysh/

Полтавська "Ворскла" стала активним гравцем на зимовому трансферному ринку України. Клуб вигідно продав футболіста національної команди Іллю Крупського і зберіг цього захисника до кінця сезону.

Також у складі "Ворскли" з'явився перспективний молодий гравець, нагадали журналісти "ТаТоТаке".

Читайте також:

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов наприкінці року оголосив про бажання кардинальної зміни кадрової політики в клубі. Керівництво полтавчан виконало вимогу наставника і підписало одразу кілька нових футболістів. Один із них може стати лідером "Ворскли".

Навін Малиш у складі "Динамо". Фото: instagram.com/navin.malysh/

Талановитий гравець із "Динамо"

Полтавчани продали Іллю Крупського, але зуміли зміцнити оборону. Цей футболіст виступатиме за "Ворсклу" до літа на правах оренди. Також український клуб орендував костариканського захисника Фернана Фаєррона.

Окрім цього, за "Ворсклу" виступатиме 21-річний універсальний оборонець Навін Малиш. "Динамо" віддало гравця в оренду із розрахунком підписати Іллю Крупського, який вибрав "Металіст 1925". Однак тренерський штаб "Ворскли" зможе попрацювати з вихованцем "біло-синіх".

Журналіст Михайло Співаковський вважає, що захисник "Динамо" зможе стати одним з основоположних футболістів "Ворскли". Тренерський штаб команди зробить на нього ставку навіть попри те, що влітку футболіст повернеться до Києва.

Нагадаємо, футболіст, який був на перегляді в "Динамо", образив Володимира Зеленського.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може зіткнутися з кадровою проблемою у другій частині сезону.

Лідер луганської "Зорі" заявив про готовність повернутися до збірної України через 9 років після дебюту в команді.

Англійський "Ліверпуль" не зможе утримати свою зірку, каталонська "Барселона" готує трансфер цього гравця.