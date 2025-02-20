Игрок Динамо за короткое время может стать лидером известной команды

Навин Малыш в составе "Динамо". Фото: instagram.com/navin.malysh/

Полтавская "Ворскла" стала активным игроком на зимнем трансферном рынке Украины. Клуб выгодно продал футболиста национальной команды Илью Крупского и сохранил этого защитника до конца сезона.

Также в составе "Ворсклы" появился перспективный молодой игрок, напомнили журналисты "ТаТоТаке".

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Навин Малыш в составе "Динамо". Фото: instagram.com/navin.malysh/

Талантливый игрок из "Динамо"

Полтавчане продали Илью Крупского, но сумели укрепить оборону. Этот футболист будет выступать за "Ворсклу" до лета на правах аренды. Также украинский клуб арендовал костариканского защитника Фернана Фаеррона.

Помимо этого за "Ворсклу" будет выступать 21-летний универсальный оборонец Навин Малыш. "Динамо" отдало игрока в аренду, рассчитывая подписать Илью Крупского, который выбрал "Металлист 1925". Однако тренерский штаб "Ворсклы" сможет поработать с воспитанником "бело-синих".

Журналист Михаил Спиваковский считает, что защитник "Динамо" сможет стать одним из основополагающих футболистов "Ворсклы". Тренерский штаб команды сделает на него ставку даже несмотря на то, что летом футболист вернется в Киев.

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