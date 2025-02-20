Известный экс-футболист Динамо неожиданно нашел новый клуб

Бразилец Сидклей в 2024 году. Фото: instagram.com/sisidy/

Известный бразильский футболист Сидклей подписал контракт с новым клубом. Экс-хавбек киевского "Динамо" будет выступать в третьем по силе дивизионе своей страны.

Сидклей продолжает выступления несмотря на слухи о досрочном завершении карьеры, сообщает О Globo.

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Опытный бразилец Сидклей будет выступать в Серии С. Полузащитник подписал контракт с клубом "Ботафого Параиба", однако финансовые детали соглашения с 31-летним полузащитником не известны. До этого хавбек защищал цвета "Амазонас", который представлял Серию В.

Сидклей и тренер Мирча Луческу. Фото: instagram.com/sisidy/

Что известно о Сидклее

Бразильский футболист перешел в "Динамо" из "Атлетико Паранаэнсе" в 2018 году за 5 млн евро. Он так и не сумел оправдать надежд и проигрывал конкуренцию за место в основном составе украинской команды при разных тренерах.

Сидклей празднует победу с "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/

"Динамо" несколько раз отдавало хавбека в аренду. Он выступал за греческий ПАОК, бразильскую "Куябу" и болгарском ЦСКА. Контракт Сидклея с киевским клубом завершился летом 2023 года, после чего он бесплатно ушел в клуб "Ламия" из Греции.

Напомним, донецкий "Шахтер" уже нашел игрока, который сможет заменить в команде Ефима Коноплю.

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Известный украинский футболист обозвал Владимира Зеленского и поддержал российских пропагандистов.