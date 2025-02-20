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Бывший футболист Динамо будет выступать в экзотическом клубе

20 февраля 2025 16:21
Станислав Костюк - Редактор
Известный экс-футболист Динамо неожиданно нашел новый клуб
Бразилец Сидклей в 2024 году. Фото: instagram.com/sisidy/
Станислав Костюк - Редактор

Известный бразильский футболист Сидклей подписал контракт с новым клубом. Экс-хавбек киевского "Динамо" будет выступать в третьем по силе дивизионе своей страны.

Сидклей продолжает выступления несмотря на слухи о досрочном завершении карьеры, сообщает О Globo

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Опытный бразилец Сидклей будет выступать в Серии С. Полузащитник подписал контракт с клубом "Ботафого Параиба", однако финансовые детали соглашения с 31-летним полузащитником не известны. До этого хавбек защищал цвета "Амазонас", который представлял Серию В. 

Сидклей
Сидклей и тренер Мирча Луческу. Фото: instagram.com/sisidy/

Что известно о Сидклее 

Бразильский футболист перешел в "Динамо" из "Атлетико Паранаэнсе" в 2018 году за 5 млн евро. Он так и не сумел оправдать надежд и проигрывал конкуренцию за место в основном составе украинской команды при разных тренерах. 

Сидклей
Сидклей празднует победу с "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/

"Динамо" несколько раз отдавало хавбека в аренду. Он выступал за греческий ПАОК, бразильскую "Куябу" и болгарском ЦСКА. Контракт Сидклея с киевским клубом завершился летом 2023 года, после чего он бесплатно ушел в клуб "Ламия" из Греции. 

Напомним, донецкий "Шахтер" уже нашел игрока, который сможет заменить в команде Ефима Коноплю. 

"Динамо" может испытать сложности во второй половине сезона из-за трансферной политики киевского клуба. 

Опытный форвард признался в том, что рассчитывает получить вызов от Сергея Реброва в сборную Украины. 

Известный украинский футболист обозвал Владимира Зеленского и поддержал российских пропагандистов. 

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