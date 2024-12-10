Кучер назвав спосіб, який допоможе Шахтарю не програти Баварії

Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Фото: пресслужба клубу

Відомий український тренер Олександр Кучер оцінив шанси донецького "Шахтаря" набрати очки у матчі Ліги чемпіонів із "Баварією". Фахівець вважає, що "гірники" матимуть можливість уникнути поразки.

Кучер розповів, яку гру чекає від донецької команди у єврокубковому поєдинку, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

У рамках 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" прийме у Гельзенкірхені "Баварію". Українська команда вважається аутсайдером напередодні цього протистояння, проте колишній захисник "гірників" Олександр Кучер назвав фактори, які зіграють на користь "гірників".

"Баварії" буде складно

Гельзенкірхен є рідним містом для "Шальке 04", уболівальники якого не люблять "Баварію" і, напевно, підтримають "Шахтар". Також мюнхенці зіграють у цьому поєдинку не в оптимальному складі. Форвард Харрі Кейн та голкіпер Мануель Ноєр пропустять матч через травми.

Один із лідерів "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: пресслужба клубу

Олександр Кучер нагадав, що "Шахтареві" потрібні очки, і відступати донецькій команді нікуди. Попереду залишилося три тури Ліги чемпіонів. "Гірникам" не можна помилятися, оскільки вони націлені на вихід до плей-офф турніру.

"У цьому матчі необхідно показати характер, допомагати один одному. І зіграти у перехідних фазах дуже уважно, вміло зіграти на контратаках, шукаючи свій шанс попереду. Їх може бути небагато, але варто постаратися їх ефективно використати", — пояснив Кучер.

Нагадаємо, футбольна команда "Інгулець" Олександра Поворознюка опинилася на межі катастрофи через проблеми зі стадіоном.

Керівництво "Шахтаря" визначилося з кандидатом, який може очолити команду у разі звільнення Маріно Пушича.

Український футболіст Ілля Забарний отримав визнання в АПЛ та встановив унікальне досягнення.

Лідер "Реала" Лука Модрич обрав команду, в яку збирається перейти влітку 2025 року.