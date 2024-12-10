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Бывший игрок Шахтера назвал рецепт успеха в матче с Баварией

10 декабря 2024 17:31
Станислав Костюк - Редактор
Кучер назвал способ, который поможет Шахтеру не проиграть Баварии
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Известный украинский тренер Александр Кучер оценил шансы донецкого "Шахтера" набрать очки в матче Лиги чемпионов с "Баварией". Специалист считает, что у "горняков" будет возможность избежать поражения.

Кучер рассказал, какую игру ждет от донецкой команды в еврокубковом поединке, сообщает Sport.ua

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В рамках 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" примет в Гельзенкирхене "Баварию". Украинская команда считается аутсайдером накануне этого противостояния, однако бывший защитник "горняков" Александр Кучер назвал факторы, которые сыграют в пользу "горняков". 

"Баварии" будет сложно 

Гельзенкирхен является родным городом для "Шальке 04", болельщики которого не любят "Баварию" и наверняка поддержат "Шахтер". Также мюнхенцы сыграют в этом поединке не в оптимальном составе. Форвард Харри Кейн и голкипер Мануэль Нойер пропустят матч из-за травм. 

Александр Зубков
Один из лидеров "Шахтера" Александр Зубков. Фото: пресс-служба клуба

Александр Кучер напомнил, что "Шахтеру" нужны очки, и отступать донецкой команде некуда. Впереди осталось три тура Лиги чемпионов. "Горнякам" нельзя ошибаться, поскольку они нацелены на выход в плей-офф турнира. 

"В этом матче необходимо показать характер, помогать друг другу. И сыграть в переходных фазах очень внимательно, умело сыграть на контратаках, ища свой шанс впереди. Их может быть немного, но стоит постараться их эффективно использовать", — объяснил Кучер. 

Напомним, футбольная команда "Ингулец" Александра Поворознюка оказалась на грани катастрофы из-за проблем со стадионом. 

Руководство "Шахтера" определилось с кандидатом, который может возглавить команду в случае увольнения Марино Пушича. 

Украинский футболист Илья Забарный получил признание в АПЛ и установил уникальное достижение. 

Лидер "Реала" Лука Модрич выбрал команду, в которую собирается перейти летом 2025 года. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Бавария Александр Кучер

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