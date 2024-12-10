Кучер назвал способ, который поможет Шахтеру не проиграть Баварии

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Известный украинский тренер Александр Кучер оценил шансы донецкого "Шахтера" набрать очки в матче Лиги чемпионов с "Баварией". Специалист считает, что у "горняков" будет возможность избежать поражения.

Кучер рассказал, какую игру ждет от донецкой команды в еврокубковом поединке, сообщает Sport.ua.

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В рамках 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" примет в Гельзенкирхене "Баварию". Украинская команда считается аутсайдером накануне этого противостояния, однако бывший защитник "горняков" Александр Кучер назвал факторы, которые сыграют в пользу "горняков".

"Баварии" будет сложно

Гельзенкирхен является родным городом для "Шальке 04", болельщики которого не любят "Баварию" и наверняка поддержат "Шахтер". Также мюнхенцы сыграют в этом поединке не в оптимальном составе. Форвард Харри Кейн и голкипер Мануэль Нойер пропустят матч из-за травм.

Один из лидеров "Шахтера" Александр Зубков. Фото: пресс-служба клуба

Александр Кучер напомнил, что "Шахтеру" нужны очки, и отступать донецкой команде некуда. Впереди осталось три тура Лиги чемпионов. "Горнякам" нельзя ошибаться, поскольку они нацелены на выход в плей-офф турнира.

"В этом матче необходимо показать характер, помогать друг другу. И сыграть в переходных фазах очень внимательно, умело сыграть на контратаках, ища свой шанс впереди. Их может быть немного, но стоит постараться их эффективно использовать", — объяснил Кучер.

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