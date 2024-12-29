Танковський перейде з Полісся до ЛНЗ — деталі

В'ячеслав Танковський під час гри за житомирське "Полісся". Фото: instagram.com/slava_tankovskiy

До відкриття зимового трансферного вікна залишаються лічені дні. Футбольні клуби вже почали комплектацію на другу частину сезону.

Колишній гравець донецького "Шахтаря" та житомирського "Полісся" В'ячеслав Танковський взимку змінить клуб, повідомляє ТаТоТаке.

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Колишній гравець "Полісся" В'ячеслав Танковський. Фото: instagram.com/slava_tankovskiy

Куди перейде Танковський

В'ячеслав Танковський стане гравцем черкаського ЛНЗ. До цього клубу футболіст має перейти на правах вільного агента.

Таким чином, ЛНЗ, який недавно змінив тренера та призначив відомого українського спеціаліста Романа Григорчука, продовжує посилення перед весняною частиною сезону.

В'ячеслав Танковський свого часу вважався одним із найбільших талантів донецького "Шахтаря", він грав за молодіжну команду "гірників" у Юнацькій лізі УЄФА.

Потім у його кар'єрі були виступи за "Зорю", "Маріуполь", київський "Арсенал", "Металіст" та "Дніпро-1".

Останнім наразі клубом гравця було житомирське "Полісся".

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