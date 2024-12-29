Танковский перейдет из Полесья в ЛНЗ — детали

Бывший талант Шахтера нашел новый клуб в УПЛ
До открытия зимнего трансферного окна остаются считанные дни. Футбольные клубы уже приступили к комплектации на вторую часть сезона.
Бывший игрок донецкого "Шахтера" и житомирского "Полесья" Вячеслав Танковский зимой сменит клуб, сообщает ТаТоТаке.
В последнее время, по данным журналистов, игрок поддерживал форму с луганской "Зарей". Но перейдет не туда.
Куда перейдет Танковский
Вячеслав Танковский станет игроком черкасского ЛНЗ. В этот клуб футболист должен перейти на правах свободного агента.
Таким образом, ЛНЗ, недавно сменивший тренера и назначивший известного украинского специалиста Романа Григорчука, продолжает усиление перед весенней частью сезона.
Вячеслав Танковский в свое время считался одним из самых больших талантов донецкого "Шахтера", он играл за молодежную команду "горняков" в Юношеской лиге УЕФА.
Затем в его карьере были выступления за "Зарю", "Мариуполь", киевский "Арсенал", "Металлист" и "Днепр-1".
Последним клубом игрока было житомирское "Полесье".
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