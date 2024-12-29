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Бывший талант Шахтера нашел новый клуб в УПЛ

29 декабря 2024 11:41
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Танковский перейдет из Полесья в ЛНЗ — детали
Вячеслав Танковский во время игры за житомирское "Полесье". Фото: instagram.com/slava_tankovskiy
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

До открытия зимнего трансферного окна остаются считанные дни. Футбольные клубы уже приступили к комплектации на вторую часть сезона.

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и житомирского "Полесья" Вячеслав Танковский зимой сменит клуб, сообщает ТаТоТаке.

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В последнее время, по данным журналистов, игрок поддерживал форму с луганской "Зарей". Но перейдет не туда.

Вячеслав Танковский во время футбольного матча
Бывший игрок "Полесья" Вячеслав Танковский. Фото: instagram.com/slava_tankovskiy

Куда перейдет Танковский

Вячеслав Танковский станет игроком черкасского ЛНЗ. В этот клуб футболист должен перейти на правах свободного агента.

Таким образом, ЛНЗ, недавно сменивший тренера и назначивший известного украинского специалиста Романа Григорчука, продолжает усиление перед весенней частью сезона.

Вячеслав Танковский в свое время считался одним из самых больших талантов донецкого "Шахтера", он играл за молодежную команду "горняков" в Юношеской лиге УЕФА.

Затем в его карьере были выступления за "Зарю", "Мариуполь", киевский "Арсенал", "Металлист" и "Днепр-1".

Последним клубом игрока было житомирское "Полесье".

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