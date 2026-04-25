Хаві може возз'єднатися з Мессі або очолити Челсі

Хаві Ернандес (ліворуч) із Ліонелем Мессі. Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Іспанський тренер Хаві Ернандес може продовжити кар'єру в одному із зарубіжних клубів. З'явилася інформація про два можливі варіанти для фахівця. Йдеться про лондонський "Челсі" та американський "Інтер Маямі".

Остаточного рішення щодо майбутнього тренера поки що не ухвалено, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Лондонський "Челсі" продовжує розглядати різні кандидатури на пост головного тренера після звільнення Ліама Росеньора. У клубі зберігається нестабільна ситуація з результатами. Хаві Ернандес входить до списку потенційних кандидатів. Однак офіційних переговорів між сторонами не підтверджувалося.

Серхі Бускетс (ліворуч), Карлес Пуйоль та Хаві Ернандес. Фото: instagram.com/xavi/

Варіант з "Інтер" Маямі

Ще одним можливим напрямком для 46-річного Хаві називається "Інтер Маямі". Клуб з MLS відомий тим, що його кольори захищають одразу кілька колишніх партнерів Хаві по "Барселоні". Це Луїс Суарес, Жорді Альба, Серхі Бускетс та Ліонель Мессі, який і хоче бачити Ернандеса на чолі команди. Нещодавно "Інтер" покинув інший екс-гравець "Барселони" Хав'єр Маскерано, і ця посада залишається вакантною.

Хаві залишається без клубу після того, як пішов із "Барселони". Раніше він заявляв про готовність розглянути нові проєкти.

