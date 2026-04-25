Хави может воссоединиться с Месси или возглавить Челси

Хави Эрнандес (слева) с Лионелем Месси.

Испанский тренер Хави Эрнандес может продолжить карьеру в одном из зарубежных клубов. Появилась информация о двух возможных вариантах для специалиста. Речь идет о лондонском "Челси" и американском "Интер Майами".

Окончательное решение по будущему тренера пока не принято, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Лондонский "Челси" продолжает рассматривать различные кандидатуры на пост главного тренера после увольнения Лиама Росеньора. В клубе сохраняется нестабильная ситуация с результатами. Хави Эрнандес входит в список потенциальных кандидатов. Однако официальных переговоров между сторонами не подтверждалось.

Серхи Бускетс (слева), Карлес Пуйоль и Хави Эрнандес.

Вариант с "Интер" Майами

Еще одним возможным направлением для 46-летнего Хави называется "Интер Майами". Клуб из MLS известен тем, что его цвета защищают сразу несколько бывших партнеров Хави по "Барселоне". Это Луис Суарес, Жорди Альба, Серхи Бускетс и Лионель Месси, который и хочет видеть Эрнандеса во главе команды. Недавно "Интер" покинул другой экс-игрок "Барселоны" Хавьер Маскерано, и этот пост остается вакантным.

Хави остается без клуба после ухода из "Барселоны". Ранее он заявлял о готовности рассмотреть новые проекты.

