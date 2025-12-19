Шацьких обрав несподіваний вектор продовження кар'єри

Олександр Хацкевич (ліворуч), Олег Лужний та Максим Шацьких у "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній нападник київського "Динамо" Максим Шацьких найближчим часом має стати до роботи на чолі новоствореного клубу ФК "Азія" з Киргизстану. Проєкт базується в Бішкеку і створюється з нуля.

Раніше команда в професійному футболі не існувала, повідомив Шацьких в інтерв'ю "Динамоманії".

Максим Шацьких прийняв пропозицію, що передбачає участь не просто в роботі з першою командою, а у формуванні всієї клубної структури. Йдеться про довгостроковий проєкт, у який закладаються серйозні фінансові ресурси та управлінські амбіції.

Максим Шацьких з Олександром Усиком. Фото: instagram.com/max_shatskykh16/

Чому проєкт привернув увагу Шацьких

Останніми роками футбол у Киргизстані набув помітного імпульсу розвитку: у країні активно будують стадіони, тренувальні бази та академії, а інфраструктура продовжує розширюватися. Новий клуб позиціонується як частина цієї хвилі, з розрахунком на швидке зростання та вихід на міжнародний рівень.

Нагадаємо, що раніше Максим Шацьких залишив узбецький "Андижан", де пропрацював головним тренером близько шести місяців. У тренерському резюме легенди "Динамо" також значиться робота асистентом Олександра Хацкевича в київському клубі в період з 2017 по 2019 роки, що стало важливим етапом його переходу від ігрової кар'єри до самостійної тренерської діяльності.

