Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишній тренер Динамо очолить екзотичний клуб з амбіціями

Колишній тренер Динамо очолить екзотичний клуб з амбіціями

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 21:01
Шацьких обрав несподіваний вектор продовження кар'єри
Олександр Хацкевич (ліворуч), Олег Лужний та Максим Шацьких у "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній нападник київського "Динамо" Максим Шацьких найближчим часом має стати до роботи на чолі новоствореного клубу ФК "Азія" з Киргизстану. Проєкт базується в Бішкеку і створюється з нуля.

Раніше команда в професійному футболі не існувала, повідомив Шацьких в інтерв'ю "Динамоманії".

Реклама
Читайте також:

Максим Шацьких прийняв пропозицію, що передбачає участь не просто в роботі з першою командою, а у формуванні всієї клубної структури. Йдеться про довгостроковий проєкт, у який закладаються серйозні фінансові ресурси та управлінські амбіції.

Максим Шацких
Максим Шацьких з Олександром Усиком. Фото: instagram.com/max_shatskykh16/

Чому проєкт привернув увагу Шацьких

Останніми роками футбол у Киргизстані набув помітного імпульсу розвитку: у країні активно будують стадіони, тренувальні бази та академії, а інфраструктура продовжує розширюватися. Новий клуб позиціонується як частина цієї хвилі, з розрахунком на швидке зростання та вихід на міжнародний рівень.

Нагадаємо, що раніше Максим Шацьких залишив узбецький "Андижан", де пропрацював головним тренером близько шести місяців. У тренерському резюме легенди "Динамо" також значиться робота асистентом Олександра Хацкевича в київському клубі в період з 2017 по 2019 роки, що стало важливим етапом його переходу від ігрової кар'єри до самостійної тренерської діяльності.

Нагадаємо, замість Хосепа Гвардіоли англійський "Манчестер Сіті" може очолити відомий тренер

У ФІФА назвали суму, яку збірна України може заробити за вихід на Кубок Світу. 

Тренер Мирон Маркевич передбачив, що чекає на київське "Динамо" за Ігоря Костюка. 

Боксер Олександр Усик розлучився з однією з реліквій, щоб допомогти дитині, яка потребує операції. 

спорт футбол Динамо тренер Максим Шацьких
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації