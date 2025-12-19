Шацких выбрал неожиданный вектор продолжения карьеры

Александр Хацкевич (слева), Олег Лужный и Максим Шацких в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких в ближайшее время должен приступить к работе во главе новосозданного клуба ФК "Азия" из Кыргызстана. Проект базируется в Бишкеке и создается с нуля.

Ранее команда в профессиональном футболе не существовала, сообщил Шацких в интервью "Динамомании".

Реклама

Читайте также:

Максим Шацких принял предложение, предусматривающее участие не просто в работе с первой командой, а в формировании всей клубной структуры. Речь идет о долгосрочном проекте, в который закладываются серьезные финансовые ресурсы и управленческие амбиции.

Максим Шацких с Александром Усиком. Фото: instagram.com/max_shatskykh16/

Почему проект привлек внимание Шацких

В последние годы футбол в Кыргызстане получил заметный импульс развития: в стране активно строятся стадионы, тренировочные базы и академии, а инфраструктура продолжает расширяться. Новый клуб позиционируется как часть этой волны, с расчетом на быстрый рост и выход на международный уровень.

Напомним, что ранее Максим Шацких покинул узбекский "Андижан", где проработал главным тренером около шести месяцев. В тренерском резюме легенды "Динамо" также значится работа ассистентом Александра Хацкевича в киевском клубе в период с 2017 по 2019 годы, что стало важным этапом его перехода от игровой карьеры к самостоятельной тренерской деятельности.

Напомним, вместо Хосепа Гвардиолы английский "Манчестер Сити" может возглавить известный тренер.

В ФИФА назвали сумму, которую сборная Украины может заработать за выход на Кубок Мира.

Тренер Мирон Маркевич предсказал, что ждет киевское "Динамо" при Игоре Костюке.

Боксер Александр Усик расстался с одной из реликвий, чтобы помочь ребенку, нуждающемуся в операции.