Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывший тренер Динамо возглавит экзотический клуб с амбициями

Бывший тренер Динамо возглавит экзотический клуб с амбициями

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 21:01
Шацких выбрал неожиданный вектор продолжения карьеры
Александр Хацкевич (слева), Олег Лужный и Максим Шацких в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких в ближайшее время должен приступить к работе во главе новосозданного клуба ФК "Азия" из Кыргызстана. Проект базируется в Бишкеке и создается с нуля. 

Ранее команда в профессиональном футболе не существовала, сообщил Шацких в интервью "Динамомании".

Реклама
Читайте также:

Максим Шацких принял предложение, предусматривающее участие не просто в работе с первой командой, а в формировании всей клубной структуры. Речь идет о долгосрочном проекте, в который закладываются серьезные финансовые ресурсы и управленческие амбиции. 

Максим Шацких
Максим Шацких с Александром Усиком. Фото: instagram.com/max_shatskykh16/

Почему проект привлек внимание Шацких

В последние годы футбол в Кыргызстане получил заметный импульс развития: в стране активно строятся стадионы, тренировочные базы и академии, а инфраструктура продолжает расширяться. Новый клуб позиционируется как часть этой волны, с расчетом на быстрый рост и выход на международный уровень.

Напомним, что ранее Максим Шацких покинул узбекский "Андижан", где проработал главным тренером около шести месяцев. В тренерском резюме легенды "Динамо" также значится работа ассистентом Александра Хацкевича в киевском клубе в период с 2017 по 2019 годы, что стало важным этапом его перехода от игровой карьеры к самостоятельной тренерской деятельности. 

Напомним, вместо Хосепа Гвардиолы английский "Манчестер Сити" может возглавить известный тренер

В ФИФА назвали сумму, которую сборная Украины может заработать за выход на Кубок Мира. 

Тренер Мирон Маркевич предсказал, что ждет киевское "Динамо" при Игоре Костюке. 

Боксер Александр Усик расстался с одной из реликвий, чтобы помочь ребенку, нуждающемуся в операции. 

спорт футбол Динамо тренер Максим Шацких
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации