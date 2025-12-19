Шацких выбрал неожиданный вектор продолжения карьеры

Бывший тренер Динамо возглавит экзотический клуб с амбициями
Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких в ближайшее время должен приступить к работе во главе новосозданного клуба ФК "Азия" из Кыргызстана. Проект базируется в Бишкеке и создается с нуля.
Ранее команда в профессиональном футболе не существовала, сообщил Шацких в интервью "Динамомании".
Максим Шацких принял предложение, предусматривающее участие не просто в работе с первой командой, а в формировании всей клубной структуры. Речь идет о долгосрочном проекте, в который закладываются серьезные финансовые ресурсы и управленческие амбиции.
Почему проект привлек внимание Шацких
В последние годы футбол в Кыргызстане получил заметный импульс развития: в стране активно строятся стадионы, тренировочные базы и академии, а инфраструктура продолжает расширяться. Новый клуб позиционируется как часть этой волны, с расчетом на быстрый рост и выход на международный уровень.
Напомним, что ранее Максим Шацких покинул узбекский "Андижан", где проработал главным тренером около шести месяцев. В тренерском резюме легенды "Динамо" также значится работа ассистентом Александра Хацкевича в киевском клубе в период с 2017 по 2019 годы, что стало важным этапом его перехода от игровой карьеры к самостоятельной тренерской деятельности.
