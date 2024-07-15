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Колишній тренер Динамо жорстко розкритикував Мудрика — про що йдеться

15 липня 2024 17:08
Валерій Ковалевич - Редактор
Хацкевич розкритикував Мудрика та гравців Шахтаря за виступ на Євро-2024
Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній футболіст і головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич назвав найкращих та найгірших футболістів у складі збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Більшість критики дісталася Михайлу Мудрику.

Хацкевич пояснив, як вінгер "Челсі" може покращити свою гру, повідомляє "Український футбол".

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Олександр Хацкевич похвалив захисника "Борнмуту" Іллю Забарного за гру на Євро-2024. Тренер вважає, що молодий футболіст діяв на стабільно високому рівні. Також білоруський фахівець вважає, що півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко під час турніру вийшов на той рівень, який у нього був до травми.

Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич під час роботи у "Динамо". Фото: УНІАН

Окрім цього, Хацкевич зазначив, що Руслан Маліновський та Роман Яремчук робили збірну України сильнішою та небезпечнішою для суперників, коли виходили на заміну.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик скасував відпустку та повернувся до "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Хто розчарував Хацкевича

Екснаставник "Динамо" розкритикував футболістів "Шахтаря". Зокрема він заявив про неготовність Георгія Судакова до турніру. Проте головним антигероєм Євро-2024, на думку Олександра Хацкевича, став Михайло Мудрик.

"Поки він не навчиться грати на команду, а сподіватиметься на одну тільки швидкість і, як "вершник без голови" мчатиметься вперед, нічого хорошого не станеться. Йому необхідне порозуміння з партнерами, а не сподіватися на швидкість і удар, який ми побачили" тільки у грі з Ісландією, а ось на Євро ми нічого від нього не спостерігали. Тут більше піару, ніж якості та користі", — пояснив Хацкевич.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

"Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Кейн пояснив, чому збірна Англії програла другий поспіль фінал Євро. 

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Євро-2024 Олександр Хацкевич

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