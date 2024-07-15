Хацкевич раскритиковал Мудрика и игроков Шахтера за выступление на Евро-2024

Бывший тренер Динамо жестко раскритиковал Мудрика — о чем речь
Бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал лучших и худших футболистов в составе сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Большая часть критики досталась Михаилу Мудрику.
Хацкевич объяснил, как вингер "Челси" может улучшить свою игру, сообщает "Украинский футбол".
Александр Хацкевич похвалил защитника "Борнмута" Илью Забарного за игру на Евро-2024. Тренер считает, что молодой футболист действовал на стабильно высоком уровне. Также белорусский специалист считает, что полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко по ходу турнира вышел на тот уровень, который у него был до травмы.
Помимо этого, Хацкевич отметил, что Руслан Малиновский и Роман Яремчук делали сборную Украины более сильной и опасной для соперников, когда выходили на замену.
Кто разочаровал Хацкевича
Экс-наставник "Динамо" раскритиковал футболистов "Шахтера". В частности, он заявил о неготовности Георгия Судакова к турниру. Однако главным антигероем Евро-2024, по мнению Александра Хацкевича, стал Михаил Мудрик.
"Пока он не научится играть на команду, а будет надеяться на одну только скорость и, как "всадник без головы" будет мчаться вперед, ничего хорошего не произойдет. Ему необходимо взаимопонимание с партнерами, а не надеяться на скорость и удар, который мы увидели только в игре с Исландией, а вот на Евро мы ничего от него не наблюдали. Здесь больше пиара, чем качества и пользы", — заявил Хацкевич.
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