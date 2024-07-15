Хацкевич раскритиковал Мудрика и игроков Шахтера за выступление на Евро-2024

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал лучших и худших футболистов в составе сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Большая часть критики досталась Михаилу Мудрику.

Хацкевич объяснил, как вингер "Челси" может улучшить свою игру, сообщает "Украинский футбол".

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Александр Хацкевич похвалил защитника "Борнмута" Илью Забарного за игру на Евро-2024. Тренер считает, что молодой футболист действовал на стабильно высоком уровне. Также белорусский специалист считает, что полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко по ходу турнира вышел на тот уровень, который у него был до травмы.

Александр Хацкевич во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Помимо этого, Хацкевич отметил, что Руслан Малиновский и Роман Яремчук делали сборную Украины более сильной и опасной для соперников, когда выходили на замену.

Михаил Мудрик отменил отпуск и вернулся в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Кто разочаровал Хацкевича

Экс-наставник "Динамо" раскритиковал футболистов "Шахтера". В частности, он заявил о неготовности Георгия Судакова к турниру. Однако главным антигероем Евро-2024, по мнению Александра Хацкевича, стал Михаил Мудрик.

"Пока он не научится играть на команду, а будет надеяться на одну только скорость и, как "всадник без головы" будет мчаться вперед, ничего хорошего не произойдет. Ему необходимо взаимопонимание с партнерами, а не надеяться на скорость и удар, который мы увидели только в игре с Исландией, а вот на Евро мы ничего от него не наблюдали. Здесь больше пиара, чем качества и пользы", — заявил Хацкевич.

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