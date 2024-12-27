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Колишній тренер Майка Тайсона просить Усика завершити кар'єру

27 грудня 2024 14:38
Олексій Паламарчук - Редактор
Тедді Атлас закликав Олександра Усика завершити кар'єру після перемоги
Олександр Усик. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у реванші переміг Тайсона Ф'юрі. Після цього поєдинку боксерська спільнота почала сперечатися про те, чи потрібно українцеві продовжувати кар'єру.

В інтерв'ю SecondsOut про майбутнє Усика висловився колишній тренер Майка Тайсона та Олександра Гвоздика Тедді Атлас.

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Тедді Атлас. Фото: скріншот

Що робити Усику

Американський тренер порадив Усику задуматися про завершення кар'єри.

Атлас зазначив, що Усик досяг всього: провів бої з кращими суперниками, заробив значні кошти, гідно представляв свою країну.

При цьому Атлас вважає, що Усик, швидше за все, продовжить кар'єру.

"На місці Усика я б заявив: "Настав час йти на спокій". Це ідеальний момент. Він зустрівся з найсильнішими, заробив значний стан, зробив усе, що міг, і гідно представляв свою країну — саме час завершити кар'єру.

Але, мабуть, цього не станеться з різних причин. Однак одне очевидно: Усик — видатний боєць, один із найкращих, чемпіон світу у надважкій вазі", — зазначив Атлас.

Нагадаємо, власник "Динамо" Ігор Суркіс потримав на руках онука Олександра.

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Українського боксера суперважкої ваги Олександра Усика оголошено найкращим боксером століття, випередивши братів Кличків.

Олександр Усик бокс тренер професійний бокс українські боксери

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14:38 Колишній тренер Майка Тайсона просить Усика завершити кар'єру

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