Тедді Атлас закликав Олександра Усика завершити кар'єру після перемоги

Колишній тренер Майка Тайсона просить Усика завершити кар'єру
Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у реванші переміг Тайсона Ф'юрі. Після цього поєдинку боксерська спільнота почала сперечатися про те, чи потрібно українцеві продовжувати кар'єру.
В інтерв'ю SecondsOut про майбутнє Усика висловився колишній тренер Майка Тайсона та Олександра Гвоздика Тедді Атлас.
Що робити Усику
Американський тренер порадив Усику задуматися про завершення кар'єри.
Атлас зазначив, що Усик досяг всього: провів бої з кращими суперниками, заробив значні кошти, гідно представляв свою країну.
При цьому Атлас вважає, що Усик, швидше за все, продовжить кар'єру.
"На місці Усика я б заявив: "Настав час йти на спокій". Це ідеальний момент. Він зустрівся з найсильнішими, заробив значний стан, зробив усе, що міг, і гідно представляв свою країну — саме час завершити кар'єру.
Але, мабуть, цього не станеться з різних причин. Однак одне очевидно: Усик — видатний боєць, один із найкращих, чемпіон світу у надважкій вазі", — зазначив Атлас.
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