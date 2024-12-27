Тедді Атлас закликав Олександра Усика завершити кар'єру після перемоги

Олександр Усик. Фото: Reuters

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у реванші переміг Тайсона Ф'юрі. Після цього поєдинку боксерська спільнота почала сперечатися про те, чи потрібно українцеві продовжувати кар'єру.

В інтерв'ю SecondsOut про майбутнє Усика висловився колишній тренер Майка Тайсона та Олександра Гвоздика Тедді Атлас.

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Тедді Атлас. Фото: скріншот

Що робити Усику

Американський тренер порадив Усику задуматися про завершення кар'єри.

Атлас зазначив, що Усик досяг всього: провів бої з кращими суперниками, заробив значні кошти, гідно представляв свою країну.

При цьому Атлас вважає, що Усик, швидше за все, продовжить кар'єру.

"На місці Усика я б заявив: "Настав час йти на спокій". Це ідеальний момент. Він зустрівся з найсильнішими, заробив значний стан, зробив усе, що міг, і гідно представляв свою країну — саме час завершити кар'єру.

Але, мабуть, цього не станеться з різних причин. Однак одне очевидно: Усик — видатний боєць, один із найкращих, чемпіон світу у надважкій вазі", — зазначив Атлас.

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