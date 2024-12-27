Тедди Атлас призвал Александра Усика завершить карьеру после победы

Александр Усик. Фото: Reuters

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в реванше победил Тайсона Фьюри. После этого поединка боксерское сообщество начало спорить о том, нужно ли украинцу продолжать карьеру.

В интервью SecondsOut о будущем Усика высказался бывший тренер Майка Тайсона и Александра Гвоздика Тедди Атлас.

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Что делать Усику

Американский тренер посоветовал Усику задуматься о завершении карьеры.

Атлас отметил, что Усик добился всего: провел бои с лучшими соперниками, заработал значительные средства, достойно представлял свою страну.

При этом Атлас считает, что Усик, скорее всего, продолжит карьеру.

"На месте Усика я бы заявил: "Пора уходить на покой". Это идеальный момент. Он встретился с сильнейшими, заработал значительное состояние, сделал все, что мог, и достойно представлял свою страну — самое время завершить карьеру.

Но, вероятно, этого не случится по разным причинам. Однако одно очевидно: Усик — выдающийся боец, один из лучших, чемпион мира в супертяжелом весе", — отметил Атлас.

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