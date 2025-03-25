Тренер УПЛ Микола Цимбал став наставником збірної лікарів України

Колишній тренер Миная і Красави очолив збірну лікарів України
Кумедний епізод стався в українському футболі. Тренер клубів УПЛ і Першої ліги очолив збірну лікарів України.
Звісно ж, ідеться про українського тренера Миколу Цимбала, який навіть встиг попрацювати на Кіпрі. Про призначення повідомила Українська футбольна асоціація медиків.
Нове призначення Цимбала
За інформацією асоціації, 40-річний тренер очолив збірну лікарів.
Цимбал, який грав у нижчих дивізіонах і в аматорському футболі, почав працювати тренером в 2019 році. Відтоді він був виконувачем обов'язків головного тренера "Минаю", а в 2022 році почав тренувати у другому дивізіоні Кіпру ФК "Іпсонас", який більш відомий як ФК "Красава" російського блогера Євгена Савіна.
Останнім місцем роботи Цимбала була ЮКСА в Першій лізі.
"Тепер у Миколи Володимировича новий виклик: збірна лікарів України, дворазовий чемпіон світу, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, переможець численних міжнародних змагань серед лікарів, команда з потужними традиціями і з великими амбіціями.
Бажаємо удачі, Тренере! Ласкаво просимо в уфамівську сім'ю!", — йдеться в повідомленні асоціації.
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