Тренер УПЛ Микола Цимбал став наставником збірної лікарів України

Микола Цимбал. Фото: ЮКСА

Кумедний епізод стався в українському футболі. Тренер клубів УПЛ і Першої ліги очолив збірну лікарів України.

Звісно ж, ідеться про українського тренера Миколу Цимбала, який навіть встиг попрацювати на Кіпрі. Про призначення повідомила Українська футбольна асоціація медиків.

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За інформацією асоціації, 40-річний тренер очолив збірну лікарів.

Цимбал очолив збірну України. Фото: УФАМ

Цимбал, який грав у нижчих дивізіонах і в аматорському футболі, почав працювати тренером в 2019 році. Відтоді він був виконувачем обов'язків головного тренера "Минаю", а в 2022 році почав тренувати у другому дивізіоні Кіпру ФК "Іпсонас", який більш відомий як ФК "Красава" російського блогера Євгена Савіна.

Останнім місцем роботи Цимбала була ЮКСА в Першій лізі.

"Тепер у Миколи Володимировича новий виклик: збірна лікарів України, дворазовий чемпіон світу, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, переможець численних міжнародних змагань серед лікарів, команда з потужними традиціями і з великими амбіціями.

Бажаємо удачі, Тренере! Ласкаво просимо в уфамівську сім'ю!", — йдеться в повідомленні асоціації.

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