Тренер УПЛ Николай Цымбал стал наставником сборной врачей Украины

Бывший тренер Миная и Красавы возглавил сборную врачей Украины
Забавный эпизод произошел в украинском футболе. Тренер клубов УПЛ и Первой лиги возглавил сборную врачей Украины.
Конечно же, речь идет об украинском тренере Николая Цымбале, который даже успел поработать на Кипре. Об назначении сообщила Украинская футбольная ассоциация медиков.
Новое назначение Цымбала
По информации ассоциации, 40-летний тренер возглавил сборную врачей.
Цымбал, который играл в низших дивизионах и в аматорском футболе, начал работать тренером в 2019 году. С тех пор он был исполняющим обязанности главного тренера "Миная", а в 2022 году начал тренировать во втором дивизионе Кипра ФК "Ипсонас", который более известен как ФК "Красава" российского блогера Евгения Савина.
Последним местом работы Цымбала была ЮКСА в Первой лиге.
"Теперь у Николая Владимировича новый вызов: сборная врачей Украины, двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, победитель многочисленных международных соревнований среди врачей, команда с мощными традициями и с большими амбициями.
Желаем удачи, Тренер! Добро пожаловать в уфамовскую семью!", — говорится в сообщении ассоциации.
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