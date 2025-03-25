Тренер УПЛ Николай Цымбал стал наставником сборной врачей Украины

Николай Цымбал. Фото: ЮКСА

Забавный эпизод произошел в украинском футболе. Тренер клубов УПЛ и Первой лиги возглавил сборную врачей Украины.

Конечно же, речь идет об украинском тренере Николая Цымбале, который даже успел поработать на Кипре. Об назначении сообщила Украинская футбольная ассоциация медиков.

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По информации ассоциации, 40-летний тренер возглавил сборную врачей.

Цымбал возглавил сборную Украины. Фото: УФАМ

Цымбал, который играл в низших дивизионах и в аматорском футболе, начал работать тренером в 2019 году. С тех пор он был исполняющим обязанности главного тренера "Миная", а в 2022 году начал тренировать во втором дивизионе Кипра ФК "Ипсонас", который более известен как ФК "Красава" российского блогера Евгения Савина.

Последним местом работы Цымбала была ЮКСА в Первой лиге.

"Теперь у Николая Владимировича новый вызов: сборная врачей Украины, двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, победитель многочисленных международных соревнований среди врачей, команда с мощными традициями и с большими амбициями.

Желаем удачи, Тренер! Добро пожаловать в уфамовскую семью!", — говорится в сообщении ассоциации.

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