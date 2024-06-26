Ван Леувен назвав причину, яка допоможе Україні обіграти Бельгію

Футболісти збірної України святкують перемогу Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Колишній головний тренер луганської "Зорі" та донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен прокоментував співвідношення сил у матчі Євро-2024, в якому зустрінуться збірні України та Бельгії. Нідерландський фахівець назвав умову, за якої підопічні Сергія Реброва зможуть перемогти.

Ван Леувен хоче побачити командний футбол від гравців збірної України, повідомляє "ТаТоТаке".

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У середу, 26 червня, о 19:00 розпочнеться поєдинок чемпіонату Європи, в якому збірна України спробує обіграти Бельгію. Колишній наставник "Шахтаря" Патрік ван Леувен пояснив, що допоможе команді Сергія Реброва набрати три бали у поєдинку із небезпечним суперником.

Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ван Леувен назвав слабке місце у бельгійців

Нідерландський наставник зазначив, що перемога потрібна обом командам. Ван Леувен упевнений, що підопічні Доменіко Тедеско ризикуватимуть, а це може призвести до проблем в обороні збірної Бельгії. За словами екснаставника "Шахтаря", захисники "червоних дияволів" припускаються помилок у кожному матчі.

Патрік ван Леувен хоче побачити у виконанні українських гравців командний дух, який команда продемонструвала у матчі зі Словаччиною. За словами експерта, якщо футболісти забудуть про персональні переживання та прагнення, вони зможуть обіграти Бельгію.

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