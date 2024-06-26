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Бывший тренер Шахтера назвал победителя матча Украина — Бельгия

26 июня 2024 17:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ван Леувен назвал причину, которая поможет Украине обыграть Бельгию
Футболисты сборной Украины празднуют победу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер луганской "Зари" и донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал соотношение сил в матче Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Нидерландский специалист назвал условие, при котором подопечные Сергея Реброва смогут победить. 

Ван Леувен хочет увидеть командный футбол от игроков сборной Украины, сообщает "ТаТоТаке". 

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В среду, 26 июня, в 19:00 начнется поединок чемпионата Европы, в котором сборная Украины попытается обыграть Бельгию. Бывший наставник "Шахтера" Патрик ван Леувен объяснил, что поможет команде Сергея Реброва набрать три балла в поединке с опасным соперником. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ван Леувен назвал слабое место бельгийцев 

Нидерландский наставник отметил, что победа нужна обеим командам. Ван Леувен уверен, что подопечные Доменико Тедеско будут рисковать, а это может привести к проблемам в обороне сборной Бельгии. По словам экс-наставника "Шахтера", защитники "красных дьяволов" допускают ошибки в каждом матче. 

Патрик ван Леувен хочет увидеть в исполнении украинских игроков командный дух, который команда продемонстрировала в матче со Словакией. По словам эксперта, если футболисты забудут о персональных переживаниях и стремлениях, они смогут обыграть Бельгию. 

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Евро-2024
Патрик ван Леувен
Сборная Бельгии по футболу

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