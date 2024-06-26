Ван Леувен назвал причину, которая поможет Украине обыграть Бельгию

Футболисты сборной Украины празднуют победу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Бывший главный тренер луганской "Зари" и донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал соотношение сил в матче Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Нидерландский специалист назвал условие, при котором подопечные Сергея Реброва смогут победить.

Ван Леувен хочет увидеть командный футбол от игроков сборной Украины, сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также:

В среду, 26 июня, в 19:00 начнется поединок чемпионата Европы, в котором сборная Украины попытается обыграть Бельгию. Бывший наставник "Шахтера" Патрик ван Леувен объяснил, что поможет команде Сергея Реброва набрать три балла в поединке с опасным соперником.

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ван Леувен назвал слабое место бельгийцев

Нидерландский наставник отметил, что победа нужна обеим командам. Ван Леувен уверен, что подопечные Доменико Тедеско будут рисковать, а это может привести к проблемам в обороне сборной Бельгии. По словам экс-наставника "Шахтера", защитники "красных дьяволов" допускают ошибки в каждом матче.

Патрик ван Леувен хочет увидеть в исполнении украинских игроков командный дух, который команда продемонстрировала в матче со Словакией. По словам эксперта, если футболисты забудут о персональных переживаниях и стремлениях, они смогут обыграть Бельгию.

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно.

Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024.

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ — детали.