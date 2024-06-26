Ван Леувен назвал причину, которая поможет Украине обыграть Бельгию

Бывший тренер Шахтера назвал победителя матча Украина — Бельгия
Бывший главный тренер луганской "Зари" и донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал соотношение сил в матче Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Нидерландский специалист назвал условие, при котором подопечные Сергея Реброва смогут победить.
Ван Леувен хочет увидеть командный футбол от игроков сборной Украины, сообщает "ТаТоТаке".
В среду, 26 июня, в 19:00 начнется поединок чемпионата Европы, в котором сборная Украины попытается обыграть Бельгию. Бывший наставник "Шахтера" Патрик ван Леувен объяснил, что поможет команде Сергея Реброва набрать три балла в поединке с опасным соперником.
Ван Леувен назвал слабое место бельгийцев
Нидерландский наставник отметил, что победа нужна обеим командам. Ван Леувен уверен, что подопечные Доменико Тедеско будут рисковать, а это может привести к проблемам в обороне сборной Бельгии. По словам экс-наставника "Шахтера", защитники "красных дьяволов" допускают ошибки в каждом матче.
Патрик ван Леувен хочет увидеть в исполнении украинских игроков командный дух, который команда продемонстрировала в матче со Словакией. По словам эксперта, если футболисты забудут о персональных переживаниях и стремлениях, они смогут обыграть Бельгию.
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