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Колишню українську чемпіонку засудили за підтримку армії РФ

11 лютого 2025 15:55
Олександр Ільющенков - Редактор
Українська спортсменка зрадила країну й отримала вирок — деталі
Колишня українська сумоїстка Ольга Давидко. Фото: Facebook Федерації сумо РФ
Олександр Ільющенков - Редактор

В Україні засудили спортсменку, яка підтримує Росію та збирає кошти для її армії. Вона отримала великий тюремний строк. 

Колишня українська спортсменка з окупованого Росією Криму визнана винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора

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Ольга Давидко під час інтерв'ю
Колишня українська спортсменка Ольга Давидко. Фото: ОГП

Про кого йде мова 

Це колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо. З 2016 року вона почала виступати у складі збірної РФ. 

У прокуратурі зазначили, що в 2023 році вона заснувала та очолила волонтерський рух в Криму, який допомагав російським військовим у війні проти України.

Також вона виступала у пропагандистських медіа, "транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму"

Офіс генерального прокурора не називає ім'я засудженою, але, згідно з інформацією українських ЗМІ, йдеться про Ольгу Давидко. 

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