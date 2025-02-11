Українська спортсменка зрадила країну й отримала вирок — деталі

Колишня українська сумоїстка Ольга Давидко. Фото: Facebook Федерації сумо РФ

В Україні засудили спортсменку, яка підтримує Росію та збирає кошти для її армії. Вона отримала великий тюремний строк.

Колишня українська спортсменка з окупованого Росією Криму визнана винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Колишня українська спортсменка Ольга Давидко. Фото: ОГП

Про кого йде мова

Це колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо. З 2016 року вона почала виступати у складі збірної РФ.

У прокуратурі зазначили, що в 2023 році вона заснувала та очолила волонтерський рух в Криму, який допомагав російським військовим у війні проти України.

Також вона виступала у пропагандистських медіа, "транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму".

Офіс генерального прокурора не називає ім'я засудженою, але, згідно з інформацією українських ЗМІ, йдеться про Ольгу Давидко.

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