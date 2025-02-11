Украинская спортсменка предала страну и получила приговор — детали

Бывшая украинская сумоистка Ольга Давыдко. Фото: Facebook Федерации сумо РФ

В Украине осудили спортсменку, которая поддерживает Россию и собирает средства для ее армии. Она получила большой тюремный срок.

Бывшая украинская спортсменка из оккупированного Россией Крыма признана виновной в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Бывшая украинская спортсменка Ольга Давыдко. Фото: ОГП

О ком идет речь

Это бывшая украинская спортсменка и многократная чемпионка Европы и мира по сумо. С 2016 года она начала выступать в составе сборной РФ.

В прокуратуре отметили, что в 2023 году она основала и возглавила волонтерское движение в Крыму, которое помогало российским военным в войне против Украины.

Также она выступала в пропагандистских медиа, "транслируя пророссийские нарративы в информационное пространство Крыма".

Офис генерального прокурора не называет имя осужденной, но, согласно информации украинских СМИ, речь идет об Ольге Давидко.

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