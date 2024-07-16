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Колишнього гравця Динамо побили в барі — про кого йдеться

16 липня 2024 10:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Ексгравця Динамо та Шахтаря побив в барі росіянин
Андрій Канчельскіс під час тренерської роботи. Фото: Facebook
Валерій Ковалевич - Редактор

Відомий у минулому футболіст київського "Динамо" та англійського "Манчестер Юнайтед" Андрій Канчельскіс став жертвою нападу в Росії. Тренер побився у барі з уболівальником.

Внаслідок бійки Канчельскіс отримав травми, повідомляють російські ЗМІ.

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Інцидент з Андрієм Канчельскісом стався в одному з барів Москви, міста, де мешкає ексфорвард "Динамо" (Київ). Відомий 55-річний футболіст збирався провести декілька годин у розважальному закладі, де у нього стався конфлікт з одним із відвідувачів.

Андрій Канчельскіс
Андрій Канчельскіс після завершення кар'єри гравця. Фото: Facebook

За свідченням очевидців, опонент образив Канчельскіса, після чого колишній футболіст розпочав бійку. Спортсмен пропустив декілька ударів та впав на підлогу. Його привели до тями й викликали доктора, який зафіксував у Канчельскіса травму голову. Колишній футболіст відмовився від госпіталізації.

Що відомо про Канчельскіса

Футболіст народився в українському місті Кропивницький (раніше Кіровоград — Ред.). Він виступав за місцеву "Зірку", а також за київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Андрій Канчельскіс
Андрій Канчельскіс у "Динамо". Фото: Facebook

У 1991 році Канчельскіс вирушив до англійського "Манчестер Юнайтед", в якому виступав чотири роки. Також він захищав кольори італійської "Фіорентини", шотландського "Рейнджерс" та інших відомих команд.

Після завершення спортивної кар'єри Канчельскіс залишився жити в Росії, намагався працювати тренером.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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