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Бывшего игрока Динамо избили в баре — о ком речь

16 июля 2024 10:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Экс-игрока Динамо и Шахтера побил в баре россиянин
Андрей Канчельскис во время тренерской работы. Фото: Facebook
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис стал жертвой нападения в России. Тренер подрался в баре с болельщиком. 

В результате потасовки Канчельскис получил травмы, сообщают российские СМИ. 

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Инцидент с Андреем Канчельскисом произошел в одном из баров Москвы, где живет экс-форвард "Динамо" (Киев). Известный 55-летний футболист собирался провести несколько часов в развлекательном заведении, где у него произошел конфликт с одним из посетителей. 

Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис после завершения карьеры игрока. Фото: Facebook

Согласно свидетельству очевидцев, оппонент оскорбил Канчельскиса, после чего бывший футболист начал драку. Спортсмен пропустил несколько ударов и упал на пол. Его привели в чувство и вызвали доктора, который зафиксировал у Канчельскиса травму головы. Бывший футболист отказался от госпитализации. 

Что известно о Канчельскисе 

Футболист родился в украинском городе Кропивницкий (ранее Кировоград. — Ред.). Он выступал за местную "Звезду", а также за киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". 

Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис в "Динамо". Фото: Facebook

В 1991 году Канчельскис отправился в английский "Манчестер Юнайтед", в котором выступал четыре года. Также он защищал цвета итальянской "Фиорентины", шотландского "Рейнджерс" и других известных команд. 

После завершения спортивной карьеры Канчельскис остался жить в России, пробовал работать тренером. 

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб. 

Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

Воспитанник "Динамо" отказался от перехода в "Шахтер" и выбрал другой клуб.

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