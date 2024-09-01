Зірка Наполі пережив озброєне пограбування на вулиці Неаполя

Колишнього гравця Шахтаря пограбували посеред вулиці в італійському місті — відео
Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Давід Нерес став жертвою грабіжників на вулиці Неаполя. Бразильському гравцю погрожували зброєю просто у його автомобілі.
Нерес та його дружина налякані, але фізично вони не постраждали, повідомляє портал Новини.LIVE.
Фланговий півзахисник Давид Нерес, який через повномасштабну війну з Росією не зіграв за "Шахтар" жодного офіційного матчу, виступає у складі "Наполі". Бразилець перейшов до італійського клубу з португальської "Бенфіки" у серпні 2024 року.
Інцидент у Неаполі
У рамках третього туру чемпіонату Італії з футболу "Наполі" обіграв удома "Парму" з рахунком 2:1. Команда Антоніо Конте першою пропустила гол у свої ворота, але Лукаку та Замбо-Ангіса забили два м'ячі на 90+2 та 90+6 хвилинах.
Давід Нерес зіграв за "Наполі" вже два матчі, у яких зробив дві результативні передачі. Після поєдинку з "Пармою" бразилець разом із дружиною повертався на автомобілі додому. На одному з перехресть до машини під'їхали два мотоциклісти.
Підтримуючи гру проти Parma, Napoli's David Neres був знайомий з двома чоловіками на моторі, який змащував його автомобіль і робив його на gunpoint.- CentreGoals. (@centregoals) September 1, 2024
Дуже добре, David не був фізично harmed і поставив його назад до hotel safely with його родини. 🙏🏻
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Злочинці розбили вікна в автомобілі Нереса та погрожували футболістові зброєю. Він віддав бандитам годинник та гаманець, після чого зловмисники поїхали. Поліція вже розслідує деталі події.
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