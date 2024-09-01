Звезда Наполи пережил вооруженное ограбление на улице Неаполя

Бывшего игрока Шахтера ограбили посреди улицы в итальянском городе — видео
Бывший футболист донецкого "Шахтера" Давид Нерес стал жертвой грабителей на улице Неаполя. Бразильскому игроку угрожали оружием прямо в его автомобиле.
Нерес и его супруга напуганы, но физически они не пострадали, сообщает портал Новини.LIVE.
Фланговый полузащитник Давид Нерес, который из-за полномасштабной войны с Россией не сыграл за "Шахтер" ни одного официального матча, выступает в составе "Наполи". Бразилец перешел в итальянский клуб из португальской "Бенфики" в августе 2024 года.
Инцидент в Неаполе
В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" обыграл дома "Парму" со счетом 2:1. Команда Антонио Конте первой пропустила гол в свои ворота, но Лукаку и Замбо-Ангисса забили два мяча на 90+2 и 90+6 минутах.
Давид Нерес сыграл за "Наполи" уже два матча, в которых сделал две результативные передачи. После поединка с "Пармой" бразилец вместе с супругой возвращался на автомобиле домой. На одном из перекрестков к машине подъехали два мотоциклиста.
Following the game against Parma, Napoli's David Neres was confronted by two men on a motorcycle who smashed his car and robbed him at gunpoint.— CentreGoals. (@centregoals) September 1, 2024
Thankfully, David was not physically harmed and made it back to the hotel safely with his family. 🙏🏻
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Преступники разбили окна в автомобиле Нереса и угрожали футболисту оружием. Он отдал бандитам часы и бумажник, после чего злоумышленники уехали. Полиция уже расследует детали происшествия.
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