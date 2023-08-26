"Колос" пройшов одеський "Сістерс" в 1/8 фіналу жіночого Кубку України

Боротьба на другому поверсі. Фото: Дмитро Богомолов

Жіночий одеський футбольний клуб "Сістерс" дебютував на стадіоні "Чорноморець". У рамках 1/8 фіналу Кубка України одеситки грали проти бронзових призерок елітного дивізіону "Колосу" з Ковалівки.

Подробиці матчу в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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Минулого розіграшу (у сезоні 2021/22) "Колос" дійшов до фіналу турніру, ставши 11-ю командою-фіналісткою за всю історію розіграшу Кубка. Стати новим володарем Кубку їй завадив чемпіон Вищої ліги минулого сезону — ЖФК "Ворскла".

А от для одеської молодої, але амбітної команди цей матч був перевіркою на високому рівні. Дівчата гідно впорались з цим непростим екзаменом.

"Колос" в атаці. Фото: Дмитро Богомолов

Додамо, що в складі "Сістерс", яких очолю Євген Додурич, чимало досвідчених гравців. Є гравці збірної Молдови — Думітріца Прісікарі в захисті, швидкісна бразильська легіонерка Дженіфер Да Коста на фланзі в півзахисті, чудовий воротар Ольга Бойченко, досвідчена Дар'я Івкова (Воронцова).

Поразка за яку не соромно

Перший тайм господарки відіграли надійно та навіть мали можливості вийти вперед. Але після перерви фаворитки все ж провели 2 м'ячі. Забили Когут на 58-й хвилині та Вороніна на 76-й.

У підсумку 0:2, але "Сістерс" все одно залишили дуже чудове враження.

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